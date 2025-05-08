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5枚首輪籤換他值得了！尼克布里吉斯連2戰「致命抄截」守勝

記者游郁香／綜合報導

紐約尼克在東區準決賽連續上演驚天大逆襲，連兩場在客場從20分落後中逆轉擊敗衛冕軍塞爾提克，系列賽取得2比0領先。根據《OptaStats》統計，這是NBA過去25個賽季來，首次有球隊達成如此壯舉，而締造這段歷史的幕後英雄，是大蘋果用5枚首輪籤換來的「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）。

尼克G1最多落後20分，但塞爾提克單場投丟創紀錄的45記三分，最終紐約軍團在延長賽以108比105成功反撲。令人沒想到的是，G2同樣的劇碼又重演，波士頓再次領先20分後崩盤，尼克末節打出38比17猛攻，將綠衫軍單節三分壓制到15投僅2中，再次完成「絕地大反攻」。

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▲▼塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克以5個首輪籤換來布里吉斯，他連兩場「封鎖」塞爾提克球星，證明身價。（圖／達志影像／美聯社）

此戰最大功臣無疑是布里吉斯，他前3節得分掛蛋，8投全部落空，末節突然爆發，單節砍下14分（10投6中），不僅如此，他還在最後2.1秒抄掉綠衫軍一哥坦圖（Jayson Tatum）的球，替尼克守住寶貴的1分領先。值得一提的是，他G1最後時刻也撈走了去年FMVP布朗（Jaylen Brown）的球，連2場阻斷衛冕軍的最後一擊，成為這兩場勝利的「封印者」。

尼克去年為了換來布里吉斯，付出了5枚首輪選秀權，引發外界高度爭議，但如今這位「鐵人」在季後賽關鍵時刻挺身而出，連兩戰在防守端貢獻「致命一抄」，進攻端也有發揮，讓紐約球迷開心直呼，「這筆交易值得了！」

▲▼尼克布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布里吉斯G2末節大爆發，單節砍下14分並完成關鍵抄截，成尼克逆轉主因。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Mikal Bridges

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