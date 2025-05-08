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哈基米關鍵進球奠勝基　大巴黎雙殺兵工廠闖歐冠決賽

▲巴黎中後衛哈基米(Achraf Hakimi)第72分鐘的進球鞏固球隊領先優勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎中後衛哈基米(Achraf Hakimi)第72分鐘的進球鞏固球隊領先優勢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間8日凌晨，歐冠4強次回合由法甲榜首巴黎聖日耳曼（下稱大巴黎）主場會師英超豪門兵工廠，大巴黎靠著魯伊斯（Fabian Ruiz）與哈基米（Achraf Hakimi）在上下半場的進球，2比1完成雙殺擊退兵工廠，成功晉級隊史第二次歐冠決賽，對手將是國際米蘭。

首回合作客1比0小勝後，大巴黎本戰在自家主場迎來次回合交手；第27分鐘大巴黎發動攻勢，維蒂尼亞（Vitinha）的自由球遭解圍後，跟進的魯伊斯在禁區邊緣擺脫馬丁內利（Gabriel Martinelli）凌空抽射破門，大巴黎1比0首開紀錄。

下半場主場大巴黎持續發動猛攻，第69分鐘哈基米的射門打中廷伯（Jurriën Timber）手臂，主裁判判罰點球，但維蒂尼亞的射門遭撲出；第72分鐘主將登貝萊（Ousmane Dembélé）持球後助攻哈基米右腳勁射破門，大巴黎將領先優勢擴大至2比0，王子公園體育場球迷陷入瘋狂。

第76分鐘客隊兵工廠掌控球權尋找機會，經過一連串折射後球落在薩卡（Bukayo Saka）腳下，薩卡輕鬆空門射進，兵工廠將比分扳至1比2，無奈所剩時間不多，最終巴黎聖日耳曼以兩回合總比分3比1擊敗兵工廠，繼2020年後第二次挺進歐冠決賽，將於台灣時間5月31日在德國慕尼黑與國際米蘭爭奪歐冠冠軍。

「這種感覺無法用言語形容，自從四年前加入巴黎以來，我一直在等待這一刻，希望能夠創造歷史，」贏球功臣哈基米賽後難掩興奮說道。

「現在我只想和所有支持者一起享受這一刻，他們也同樣值得擁有這份喜悅，我最自豪的是什麼？是這支球隊所取得的一切成就，我們在這項比賽中經歷了很多艱難時刻，我記得有段時間我們幾乎被淘汰，當時沒有多少人相信我們和我們所做的努力，這正是我最自豪的地方，我們展現出的態度和性格，我覺得我們應得這一切，我們的家人也應得這一切，他們始終支持著我們，」哈基米表示。

主帥恩里克（Luis Enrique）也分享奪勝感言，「我第一個反應是非常開心，為球隊和球迷所取得的一切感到驕傲，我們還有兩場決賽要打，但這賽季我們已經證明了我們是一支真正的團隊，這包括所有的球迷和俱樂部裡的每一個人。」

「我認為今天我們展現出了強大的性格，但我們還有兩場比賽要贏，才能創造歷史，這整個歐冠旅程我們都承受了很多，有時甚至非常艱難，我記得賽季初我們把握機會的能力不佳，也遇到很多困難，但我們堅持做好自己的工作，每天努力進步，我覺得球員們都完成了自己的任務，現在整座球場與球迷在比賽困難時刻一起爆發出了強烈的能量，」恩里克最後說。

關鍵字： 足球歐冠巴黎聖日耳曼兵工廠

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