余謙中繼好投本季首勝　蘇緯達3打點領兄弟二軍5比3勝悍將

▲余謙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽7日賽事，由富邦悍將二軍迎戰中信兄弟二軍，最終中信兄弟二軍以5比3擊敗富邦悍將二軍，順利收下勝利，投手余謙中繼奪下本季首勝。

兄弟首局便展開攻勢，蘇緯達擊出左外野滾地球安打搶下1分打點，三壘跑者劉貴元順利回到本壘得分，突破僵局。

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悍將在2局上展現反撲企圖，林莛淯選到保送上壘，林岳谷盜上三壘後，趁捕手傳球失誤跑回本壘，為富邦攻下1分。接著楊閔貽擊出右外野二壘安打，再添1分打點，悍將一度逆轉為2比1領先。

兄弟4局下展現穩健進攻，第3棒黃霆杉擊出右外野高飛犧牲打，送三壘跑者馬鋼回本壘得分，再度超前。5局下，蘇緯達再度發威，擊出中外野方向的二壘安打，一棒送回劉貴元與林瑞鈞，幫助球隊擴大至4比2。

比賽進入7局下，兄弟第4棒李聖裕補上一支左外野犧牲飛球，三壘跑者林志綱回本壘再添1分，比分來到5比2。富邦雖在8局上滿壘時，靠林莛淯選到四壞球保送追回1分，最終仍無法追上比數。

此戰中信投手余謙中繼登板表現穩定，他在4月曾於二軍出賽兩場，皆為中繼，分別投2局（23球、失1分）與1局（16球、無失分）。本場則投出個人本季單場最長的3.1局，用球數達51球，被敲2支安打，奪3次三振、2次保送，無失分好投為球隊穩住戰局，拿下本季首勝。

打者方面，開路先鋒劉貴元表現稱職，3打數3安打、跑回2分，攻守兩端都有貢獻；蘇緯達單場雙安並貢獻全隊最多的3分打點，成為本場勝利關鍵。