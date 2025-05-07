悍將輪值吃緊不動張奕　陳仕朋將展開復健賽

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將開季至今戰績低迷，主要原因之一是接連受到傷兵困擾。近日終於迎來一絲好消息，左投陳仕朋預計近期展開復健賽程。不過總教練陳金鋒也坦言，陳仕朋距離回到一軍還需時間，「至少還要投個3到4場，讓局數、球數慢慢增加後，才能進一步評估。」

面對近期輪值吃緊，悍將投手調度面臨挑戰，對於黃保羅表現略顯不穩，陳金鋒直指，用球數控制方面需多加留意，「當然整季都會遇到，這兩場不穩，很大原因應該是用球數太多，控球不是那麼穩定。」

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他進一步舉例表示，「如果投手每場失分控制在3分以內，是可以接受的，但昨天投4局用了90球，用球數看起來是最大問題。」

今日賽事因雨延期，悍將全隊將在明日移動至花蓮，準備迎戰統一獅的三連戰。原定今先發的李東洺是否順延，陳金鋒表示，「我們還會再和教練團討論，因為還有一天的移動日。」他也認為，固定輪值對選手的準備與調整比較有幫助。

悍將連續兩個週末都將與龍頭統一獅交手，上周表現不佳的張奕是否會跳過一次先發？陳金鋒表示，將照計畫進行，「不會因為他上次丟不好就避開，他整體表現還算正常。」他強調，選手不可能每一次都在最佳狀況，「目前來講，球隊能動的投手也沒那麼多，只能照現有輪值下去走。」

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）