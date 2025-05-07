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「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

▲富邦悍將陳真。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將陳真。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手陳真開季至今未獲得穩定先發機會，好友劉致榮跨海力挺，昨晚在社群發文，「Put him in the line up（讓他上場）」。對於球迷朋友替他打抱不平，陳真坦言自己「沒有表現好」，不推責於教練團，並強調，「如果我表現夠穩定，教練怎麼可能不排我上場？」

昨（6）日富邦主場對戰樂天桃猿的比賽中，陳真8局下才獲得代打機會，一出場就受到全場邦迷歡呼掌聲。不過他最終吞下三振。悍將邦終場以1：5落敗。

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談到近期備受討論的上場機會，陳真直言，「老實說，我自己也沒有表現很穩定。是我自己沒有打出來，沒有表現好。」他指出，打擊本來就不容易，「有時候遇到狀況比較多的時候會比較難，就是看能不能維持住好的感覺。」

外界形容他被「冷凍在冰箱」，陳真樂觀笑回，「我是熱男啦！」面對球迷為他打抱不平，他語帶感激，但也誠實面對現況，「如果我像培峰、皓瑋一樣穩定，教練怎麼會不讓我上？有些東西球迷看到的跟實際狀況可能不一樣。」

他表示理解教練團的安排，平時也會參與賽前會議，與教練一同情蒐投手數據，「他們也會告訴我要準備好。」目前他著重在守備方面的提升，「第5年了，還是不夠穩，希望自己更全面一點，能夠做出更多貢獻，繳出符合大家期待的成績。」

面對壓力，陳真保持正面心態，並推薦紀錄片《MLB休息室：波士頓紅襪隊的一年》，「是致榮（劉致榮）叫我看的，他說他有在背景裡面出現，第6集的幾分鐘，叫我要去看。」

▲李灝宇、劉致榮、林昱珉。（圖／悍創運動經紀提供）

▲劉致榮。（圖／悍創運動經紀提供）

看完後，讓陳真感觸良多，「你會發現在地球另一端的人，他們已經在那個等級了，還是會遇到跟我們一樣的事情，看完就會覺得，他們都能走得出來，我們一定也可以。」他也藉此激勵隊友，「像恩齊，我也會跟他說，我真的覺得你很棒，不要想太多，把表現打出來給大家看。」

劉致榮昨日在社群平台Threads上發文「Put him in the line up（讓他上場）」，雖未點名，卻引發球迷熱烈回應，「連致榮都懂」、「拜託讓他上」、「愛死致榮了」。

對此，陳真表示，「他叫我要加油啊，看我每天能不能先發，不打好怎麼先發？」「我對自己期待也很高，希望可以更穩、更好。」

雖然身處不同國度，但陳真表示，兩人因練球與比賽時間經常重疊，幾乎天天保持聯絡。彼此總是滿滿的正能量，他直言，「我和致榮從以前就是這樣，彼此相互鼓勵。他現在更需要支持，畢竟他一個人，我至少還有家人在身邊。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳真劉致榮支持

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