「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

▲富邦悍將陳真。(圖/富邦悍將提供)

記者王真魚/新北報導

富邦悍將外野手陳真開季至今未獲得穩定先發機會,好友劉致榮跨海力挺,昨晚在社群發文,「Put him in the line up(讓他上場)」。對於球迷朋友替他打抱不平,陳真坦言自己「沒有表現好」,不推責於教練團,並強調,「如果我表現夠穩定,教練怎麼可能不排我上場?」

昨(6)日富邦主場對戰樂天桃猿的比賽中,陳真8局下才獲得代打機會,一出場就受到全場邦迷歡呼掌聲。不過他最終吞下三振。悍將邦終場以1:5落敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近期備受討論的上場機會,陳真直言,「老實說,我自己也沒有表現很穩定。是我自己沒有打出來,沒有表現好。」他指出,打擊本來就不容易,「有時候遇到狀況比較多的時候會比較難,就是看能不能維持住好的感覺。」

外界形容他被「冷凍在冰箱」,陳真樂觀笑回,「我是熱男啦!」面對球迷為他打抱不平,他語帶感激,但也誠實面對現況,「如果我像培峰、皓瑋一樣穩定,教練怎麼會不讓我上?有些東西球迷看到的跟實際狀況可能不一樣。」

他表示理解教練團的安排,平時也會參與賽前會議,與教練一同情蒐投手數據,「他們也會告訴我要準備好。」目前他著重在守備方面的提升,「第5年了,還是不夠穩,希望自己更全面一點,能夠做出更多貢獻,繳出符合大家期待的成績。」

面對壓力,陳真保持正面心態,並推薦紀錄片《MLB休息室:波士頓紅襪隊的一年》,「是致榮(劉致榮)叫我看的,他說他有在背景裡面出現,第6集的幾分鐘,叫我要去看。」

▲劉致榮。(圖/悍創運動經紀提供)

看完後,讓陳真感觸良多,「你會發現在地球另一端的人,他們已經在那個等級了,還是會遇到跟我們一樣的事情,看完就會覺得,他們都能走得出來,我們一定也可以。」他也藉此激勵隊友,「像恩齊,我也會跟他說,我真的覺得你很棒,不要想太多,把表現打出來給大家看。」

劉致榮昨日在社群平台Threads上發文「Put him in the line up(讓他上場)」,雖未點名,卻引發球迷熱烈回應,「連致榮都懂」、「拜託讓他上」、「愛死致榮了」。

對此,陳真表示,「他叫我要加油啊,看我每天能不能先發,不打好怎麼先發?」「我對自己期待也很高,希望可以更穩、更好。」

雖然身處不同國度,但陳真表示,兩人因練球與比賽時間經常重疊,幾乎天天保持聯絡。彼此總是滿滿的正能量,他直言,「我和致榮從以前就是這樣,彼此相互鼓勵。他現在更需要支持,畢竟他一個人,我至少還有家人在身邊。」