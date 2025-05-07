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李政厚開轟猛打！　巨人延長賽單局海灌9分追平125年神紀錄

▲李政厚今天繳出6支3（含1轟）的打擊表現。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚今天繳出6支3（含1轟）的打擊表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，舊金山巨人客場挑戰芝加哥小熊，巨人韓籍球星「風之孫」李政厚全場6打數繳出3安打，其中包括3局上半的兩分砲；最終巨人在延長第11局單局擊出6支安打，摧枯拉朽式的猛灌9分，以14比5痛宰小熊，笑納客場勝。

2局上半客隊巨人發動攻勢，拉莫斯（Heliot Ramos）1出局一、三壘有人的適時安打以及貝利（Patrick Bailey）的高飛犧牲打幫助球隊取得2比0領先；3局上半巨人再靠著李政厚的賽季第4轟擴大優勢，以4比0鞏固領先。

3局下半小熊阿瑪雅（Miguel Amaya）回敬一發2分彈，砲轟巨人塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），小熊追至2比4僅差2分。

4局上半巨人二壘手威斯利（Brett Wisely）擊出高飛犧牲打助隊將領先拉開到5比2。5局下半小熊貝爾提（Jon Berti）敲安建功，小熊追到3比5落後；9局下半小熊成功突破巨人終結者沃克（Ryan Walker），阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與凱利（Carson Kelly）先後選到保送，緊接著代打的透納（Justin Turner）敲安助隊追到4比5，最後塔克（Kyle Tucker）再敲安一棒追平，兩隊5比5進入延長賽。

延長第10局雙方皆無功而返，第11局上半巨人打線大爆發，單局擊出6支安打以及2次保送，小熊後援普萊斯利（Ryan Pressly）與泰霸（Caleb Thielbar）完全壓不住陣腳，最終巨人14比5轟垮小熊，收下大勝。

「太瘋狂了，」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後不可置信的說道，「尤其是對上一位這麼有實力的投手，我們整季對後段牛棚打得都不錯，但那一局真的太難得了，尤其是在第10局未能得分後，還能在第11局灌進9分，這種事不常見。」

根據聯盟官方統計指出，巨人此役在延長第11局狂灌9分正式追平過去125個球季中，延長賽的第五大勝分差紀錄，也追平自1900年以來的最高得分紀錄（9分）；上一支在第11局攻下9分的球隊是1994年6月28日的教士隊，這同時也是小熊主場，瑞格利球場歷來延長賽單局最高得分紀錄。

關鍵字： MLB舊金山巨人芝加哥小熊李政厚

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