李政厚開轟猛打！　巨人延長賽單局海灌9分追平125年神紀錄

▲李政厚今天繳出6支3(含1轟)的打擊表現。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,舊金山巨人客場挑戰芝加哥小熊,巨人韓籍球星「風之孫」李政厚全場6打數繳出3安打,其中包括3局上半的兩分砲;最終巨人在延長第11局單局擊出6支安打,摧枯拉朽式的猛灌9分,以14比5痛宰小熊,笑納客場勝。

Grandson of the Windy City pic.twitter.com/TWkMqRM9nO

2局上半客隊巨人發動攻勢,拉莫斯(Heliot Ramos)1出局一、三壘有人的適時安打以及貝利(Patrick Bailey)的高飛犧牲打幫助球隊取得2比0領先;3局上半巨人再靠著李政厚的賽季第4轟擴大優勢,以4比0鞏固領先。

3局下半小熊阿瑪雅(Miguel Amaya)回敬一發2分彈,砲轟巨人塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander),小熊追至2比4僅差2分。

Miggy



Miguel Amaya launches his 3rd home run of the season! pic.twitter.com/Aq5fSwbIch