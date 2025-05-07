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艾爾瓦迪6局7K好投　遊騎兵猛敲16安客場痛擊紅襪奪勝

▲遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）本戰主投6局僅失1分，率領遊騎兵擊敗紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）本戰主投6局僅失1分，率領遊騎兵擊敗紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，德州遊騎兵遠赴芬威球場踢館紅襪，遊騎兵靠著王牌右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）主投6局狂飆7K僅失1分的好投外加打線全場狂敲16安的帶動下，以6比1輕取紅襪收下比賽；這一勝也讓遊騎兵打擊教練布恩（Bret Boone）新上任就有好兆頭。

1局上半遊騎兵打線就把握紅襪先發吉歐里托（Lucas Giolito）不穩的機會進佔ㄧ、三壘，隨後吉歐里托面對賽米恩（Marcus Semien）投出挖地瓜壞球後，三壘跑者朗福德（Wyatt Langford）直回本壘得分，遊騎兵1比0先馳得點。

4局上半客隊遊騎兵攻勢再起，席格（Corey Seager）與佩德森（Joc Pederson）連敲2支場地規則二壘安打再下一城，緊接著賈西亞（Adolis García）擊出高飛犧牲打、海姆（Jonah Heim）和史密斯（Josh Smith）各自再補上帶有打點的安打，遊騎兵單局狂敲7支安打猛灌5分，4局打完將領先優勢擴大至6比0。

遊騎兵先發艾爾瓦迪今天僅在6局下半因2支安打串聯失分，後續接替的3位牛棚聯手合力壓制不讓紅襪打者再越雷池一步，最終遊騎兵6比1收下比賽，艾爾瓦迪也順利拿下本季第3勝。

關鍵字： MLB波士頓紅襪德州遊騎兵

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