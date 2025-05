艾爾瓦迪6局7K好投　遊騎兵猛敲16安客場痛擊紅襪奪勝

▲遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)本戰主投6局僅失1分,率領遊騎兵擊敗紅襪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,德州遊騎兵遠赴芬威球場踢館紅襪,遊騎兵靠著王牌右投艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)主投6局狂飆7K僅失1分的好投外加打線全場狂敲16安的帶動下,以6比1輕取紅襪收下比賽;這一勝也讓遊騎兵打擊教練布恩(Bret Boone)新上任就有好兆頭。

Rain or shine he's here to deal. #AllForTX pic.twitter.com/SHr7sIANb9