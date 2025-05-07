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小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

▲皇家小惠特（Bobby Witt Jr）9局下半敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家小惠特（Bobby Witt Jr）9局下半敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，堪薩斯皇家主場交手芝加哥白襪，整場比賽大多數時間都處於落後的皇家在9局下半展開瘋狂反攻，最終當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）在一出局滿壘時擊出再見安打，終場皇家4比3氣走白襪，笑納主場逆轉勝。

4局上半客隊白襪發動進攻，蔡斯（Matt Thaiss）和沃恩（Andrew Vaughn）敲安上壘後，布魯克斯（Brooks Baldwin）擊出適時安打幫助球隊1比0先馳得點；6局上半白襪軍團攻勢再起，沃恩在1出局三壘有人時憑藉著滾地球護送隊友得分，白襪將領先優勢擴大至2比0。

沉寂已久的皇家打線直到6局下半才有所建樹，伊斯貝爾（Kyle Isbel）相中白襪先發柏克（Sean Burke）93英哩紅中速球，一棒扛出右外野大牆形成陽春砲，皇家追至1比2。

雙方在第8局各拿1分後主場皇家在9局下半展開瘋狂反擊，肯漢（Mark Canha）先是獲得保送，隨後瓦特斯（Drew Waters）憑藉著白襪失誤進佔1、2壘，1出局後代打的印地亞（Jonathan India）敲出二壘方向內野安打送回追平分，皇家3比3扳平。

下一棒輪到前面4打數都沒有安打的小惠特，小惠特一雪前恥鎖定外角高94.3英哩的速球，一棒敲出中外野深遠的再見安打，幫助皇家4比3拿下最終勝利。

皇家本場先發右投盧戈（Seth Lugo）主投6.2局被敲出7支安打丟2分（1分責失），送出3次三振與3次保送，目前已經連續4場出賽都繳出優質先發。

關鍵字： MLB堪薩斯皇家芝加哥白襪小惠特

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