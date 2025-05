小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

▲皇家小惠特(Bobby Witt Jr)9局下半敲出再見安打。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,堪薩斯皇家主場交手芝加哥白襪,整場比賽大多數時間都處於落後的皇家在9局下半展開瘋狂反攻,最終當家游擊手小惠特(Bobby Witt Jr.)在一出局滿壘時擊出再見安打,終場皇家4比3氣走白襪,笑納主場逆轉勝。

Bobby Witt Jr. calls game for the @Royals pic.twitter.com/PLnN3SseZW

4局上半客隊白襪發動進攻,蔡斯(Matt Thaiss)和沃恩(Andrew Vaughn)敲安上壘後,布魯克斯(Brooks Baldwin)擊出適時安打幫助球隊1比0先馳得點;6局上半白襪軍團攻勢再起,沃恩在1出局三壘有人時憑藉著滾地球護送隊友得分,白襪將領先優勢擴大至2比0。

沉寂已久的皇家打線直到6局下半才有所建樹,伊斯貝爾(Kyle Isbel)相中白襪先發柏克(Sean Burke)93英哩紅中速球,一棒扛出右外野大牆形成陽春砲,皇家追至1比2。

KC - Kyle Isbel Solo HR (3) Distance: 391 ft EV: 106 mph LA: 21° 93.2 mph four-seam fastball (CWS - RHP Sean Burke) Would be out in 29/30 MLB parks CWS (2) @ KC (1) 6th #FountainsUp pic.twitter.com/u5c6JKx7Dy

雙方在第8局各拿1分後主場皇家在9局下半展開瘋狂反擊,肯漢(Mark Canha)先是獲得保送,隨後瓦特斯(Drew Waters)憑藉著白襪失誤進佔1、2壘,1出局後代打的印地亞(Jonathan India)敲出二壘方向內野安打送回追平分,皇家3比3扳平。

Jonathan India ties it in the bottom of the 9thpic.twitter.com/2Hb0IVG0Ab