「風之孫在風之城開轟」李政厚4轟都在客場　甲骨文主場仍掛蛋

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人韓籍球星「風之孫」李政厚7日（台灣時間）在對戰芝加哥小熊的比賽中，擊出本季第4轟，這已經是他本季第4支出現在客場的全壘打，至今在主場甲骨文球場仍未開轟。

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李政厚此役擔任第3棒中外野手，在3局上1出局一壘有人時，逮中小熊先發投手瑞（Colin Rea）一顆151公里的直球，將球掃向右外野牆外。根據Statcast數據，這發全壘打擊球初速達170公里，飛行距離117.3公尺，是他繼4月14日對洋基雙響砲後，睽違22場比賽再度開轟。

然而至今為止，李政厚的全壘打全數出現在客場，主場成績反而掛零，與巨人主場甲骨文球場對於打者不利的環境有關。該球場外野牆深、空間寬敞，加上風勢強勁，讓球飛出去的難度大增。

根據美媒統計，李政厚在甲骨文球場已有約5支長打球在他隊球場可能形成全壘打。理論上，他本季可能已累積9轟，實際上卻只有4支。甚至包括這場比賽所擊出的這一轟，若發生在Oracle Park也可能飛不出去。

MLB官方YouTube頻道以「在風之城，風之孫李政厚敲出2025年第4轟（Grandson of the Wind in the Windy City! Jung Hoo Lee's 4th home run of 2025!）」為標題，介紹這支全壘打。芝加哥小熊主場瑞格利球場以風勢強勁著稱，與李政厚「風之孫」的稱號相互呼應。球評也笑說：「這球一定會飛出去，不過小熊外野手塔克（Tucker）還是出於禮貌跑了一下。」