「風之孫在風之城開轟」李政厚4轟都在客場　甲骨文主場仍掛蛋

▲李政厚。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

舊金山巨人韓籍球星「風之孫」李政厚7日(台灣時間)在對戰芝加哥小熊的比賽中,擊出本季第4轟,這已經是他本季第4支出現在客場的全壘打,至今在主場甲骨文球場仍未開轟。

李政厚此役擔任第3棒中外野手,在3局上1出局一壘有人時,逮中小熊先發投手瑞(Colin Rea)一顆151公里的直球,將球掃向右外野牆外。根據Statcast數據,這發全壘打擊球初速達170公里,飛行距離117.3公尺,是他繼4月14日對洋基雙響砲後,睽違22場比賽再度開轟。

然而至今為止,李政厚的全壘打全數出現在客場,主場成績反而掛零,與巨人主場甲骨文球場對於打者不利的環境有關。該球場外野牆深、空間寬敞,加上風勢強勁,讓球飛出去的難度大增。

根據美媒統計,李政厚在甲骨文球場已有約5支長打球在他隊球場可能形成全壘打。理論上,他本季可能已累積9轟,實際上卻只有4支。甚至包括這場比賽所擊出的這一轟,若發生在Oracle Park也可能飛不出去。

MLB官方YouTube頻道以「在風之城,風之孫李政厚敲出2025年第4轟(Grandson of the Wind in the Windy City! Jung Hoo Lee's 4th home run of 2025!)」為標題,介紹這支全壘打。芝加哥小熊主場瑞格利球場以風勢強勁著稱,與李政厚「風之孫」的稱號相互呼應。球評也笑說:「這球一定會飛出去,不過小熊外野手塔克(Tucker)還是出於禮貌跑了一下。」