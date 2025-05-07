大谷翔平轟出本季第10轟2打點　道奇延長賽內野五人佈陣仍遭逆襲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於7日（台灣時間）作客馬林魚，大谷翔平雙安開轟、貢獻2打點，但兩隊激戰至延長賽，道奇祭出五人內野佈陣仍無法擋下攻勢，最終馬林魚靠著桑切斯（Jesús Sánchez）擊出再見安打，以5比4拿下勝利。

首局，大谷翔平首打席遭三振，下一棒帕黑斯（Andy Pages）敲出二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）延續攻勢也擊出安打，幫助道奇先馳得點。

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5局下，馬林魚靠著利希克斯（Liam Hicks）的一發全壘打逆轉，以2比1超前比分。6局上，大谷翔平面對維內齊亞諾（Anthony Veneziano）轟出陽春砲，擊球初速達109英里、飛行距離403英尺、仰角33度，幫助道奇追平。隨後弗里曼也開轟，道奇再度取得3比2領先。

馬林魚6局下馬上反撲，諾比（Connor Norby）敲出帶有1分打點的二壘安打追平，邁爾斯（Dane Myers）補上安打將比數改寫為4比3，再度超前。

道奇7局上發動攻勢，奧特曼（James Outman）選到保送，金慧成靠野手選擇上壘，大谷翔平敲出二壘安打，金慧成快腿繞回本壘，道奇將比分扳為4比4平手。大谷翔平9局下擊出滾地球未能建功，比賽進入延長賽。

延長10局上道奇無功而返，10局下馬林魚靠故意保送與拉米瑞茲（Agustín Ramírez）敲出安打攻佔滿壘，道奇祭出五人內野佈陣仍不敵，桑切斯敲出再見安打，馬林魚以5比4氣走道奇。

本場大谷翔平5打數2安打，包含1發全壘打，吞下2次三振，貢獻2打點、1得分，目前打擊率為.296，OPS達1.006。弗里曼也表現亮眼，4打數2安打、1次保送，打擊率上升至.344。金慧成則是連兩戰敲安並跑回分數，展現關鍵腳程。