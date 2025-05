弗拉特西延長賽致勝進球　國米淘汰巴薩晉級歐冠決賽

▲國際米蘭球星弗拉特西(Davide Frattesi)在延長第99分鐘踢進致勝球。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日凌晨,歐冠4強次回合由義甲雄獅國際米蘭(下稱國米)主場迎戰西甲榜首巴塞隆納,國米靠著弗拉特西(Davide Frattesi)延長賽的致勝進球,以4比3擊敗巴塞隆納挺進歐冠決賽;弗拉特西的進球讓國米以兩回合總比分7比6獲勝,這場史詩級的4強賽也讓他們前往慕尼黑,他們將在5月底對陣大巴黎或兵工廠。

上半場國米掌控局面,第21分鐘巴塞隆納奧爾莫(Dani Olmo)發生失誤,國米鄧佛里斯(Denzel Dumfries)持球後助攻馬丁內斯(Lautaro Martínez)破門得手,國米1比0先馳得點;第45分鐘巴塞隆庫巴西(Pau Cubarsí)在禁區鏟球犯規,國米恰爾汗奧盧(Hakan Çalhanoğlu)主罰命中,國米2比0擴大領先。

0比2落後的巴塞隆納在第54分鐘迎來轉機,馬丁(Gerard Martín))傳中,加西亞(Eric García)凌空抽射破門,巴塞隆納1比2縮小劣勢;第60分鐘巴塞隆納攻勢再起,馬丁精準長傳至禁區,接應的奧爾莫利用頭球成功進球,巴塞隆納2比2扳平比分。

第87分鐘巴塞隆納持續尋找機會,拉菲尼亞(Raphinha)於門前補射得手,巴塞隆納3比2取得本場比賽首次領先,眼看即將晉級歐冠決賽,主場國米卻在正規時間最後展現瘋狂韌性,第90+3分鐘鄧佛里斯傳球給禁區內的阿切爾比(Francesco Acerbi),後者攻入令人難以置信的扳平球,雙方3比3進入延長賽。

延長賽第99分鐘,士氣大漲的國米發動進攻,圖拉姆(Marcus Thuram)憑藉著巴塞隆納阿拉烏霍(Ronald Araújo)的失誤要回球權,隨後弗拉特西停球後將球射入球門左下角順利踢進,一舉點燃主場球迷,最終國米以4比3(總比分7比6)淘汰巴塞隆納晉級決賽,力爭奪得隊史第4座歐冠冠軍。

「我很幸運能踢完這場比賽,我大聲慶祝到眼前一片黑,」弗拉特西賽後受訪時表示,「我要感謝隊醫團隊,這幾天我身體狀況不好,這場勝利我要獻給他們,這太不可思議了,我不知道該說什麼,今晚真的是奇蹟。」

巴塞隆納原本有望朝三冠王邁進(歐冠、西甲冠軍以及國王盃),如今夢碎後巴塞隆納只能把重心放回西甲聯賽,他們將在本週日主場迎戰死敵皇家馬德里,後者目前在積分榜上落後4分,排名第二。

Davide Frattesi scored his second-ever European goal against Bayern Munich in the quarter-final. Tonight he scores his third against Barcelona in the semi-final.



And celebrated both with pure Italian passion. ???????? pic.twitter.com/lMsK56wLXj