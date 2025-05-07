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弗拉特西延長賽致勝進球　國米淘汰巴薩晉級歐冠決賽

▲國際米蘭球星弗拉特西（Davide Frattesi）在延長第99分鐘踢進致勝球。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際米蘭球星弗拉特西（Davide Frattesi）在延長第99分鐘踢進致勝球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日凌晨，歐冠4強次回合由義甲雄獅國際米蘭（下稱國米）主場迎戰西甲榜首巴塞隆納，國米靠著弗拉特西（Davide Frattesi）延長賽的致勝進球，以4比3擊敗巴塞隆納挺進歐冠決賽；弗拉特西的進球讓國米以兩回合總比分7比6獲勝，這場史詩級的4強賽也讓他們前往慕尼黑，他們將在5月底對陣大巴黎或兵工廠。

上半場國米掌控局面，第21分鐘巴塞隆納奧爾莫（Dani Olmo）發生失誤，國米鄧佛里斯（Denzel Dumfries）持球後助攻馬丁內斯（Lautaro Martínez）破門得手，國米1比0先馳得點；第45分鐘巴塞隆庫巴西（Pau Cubarsí）在禁區鏟球犯規，國米恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）主罰命中，國米2比0擴大領先。

0比2落後的巴塞隆納在第54分鐘迎來轉機，馬丁（Gerard Martín））傳中，加西亞（Eric García）凌空抽射破門，巴塞隆納1比2縮小劣勢；第60分鐘巴塞隆納攻勢再起，馬丁精準長傳至禁區，接應的奧爾莫利用頭球成功進球，巴塞隆納2比2扳平比分。

第87分鐘巴塞隆納持續尋找機會，拉菲尼亞（Raphinha）於門前補射得手，巴塞隆納3比2取得本場比賽首次領先，眼看即將晉級歐冠決賽，主場國米卻在正規時間最後展現瘋狂韌性，第90＋3分鐘鄧佛里斯傳球給禁區內的阿切爾比（Francesco Acerbi），後者攻入令人難以置信的扳平球，雙方3比3進入延長賽。

延長賽第99分鐘，士氣大漲的國米發動進攻，圖拉姆（Marcus Thuram）憑藉著巴塞隆納阿拉烏霍（Ronald Araújo）的失誤要回球權，隨後弗拉特西停球後將球射入球門左下角順利踢進，一舉點燃主場球迷，最終國米以4比3（總比分7比6）淘汰巴塞隆納晉級決賽，力爭奪得隊史第4座歐冠冠軍。

「我很幸運能踢完這場比賽，我大聲慶祝到眼前一片黑，」弗拉特西賽後受訪時表示，「我要感謝隊醫團隊，這幾天我身體狀況不好，這場勝利我要獻給他們，這太不可思議了，我不知道該說什麼，今晚真的是奇蹟。」

巴塞隆納原本有望朝三冠王邁進（歐冠、西甲冠軍以及國王盃），如今夢碎後巴塞隆納只能把重心放回西甲聯賽，他們將在本週日主場迎戰死敵皇家馬德里，後者目前在積分榜上落後4分，排名第二。

「我很失望，但不是對球隊的表現，他們盡了全力，表現得非常好，我們被淘汰了，但我們會在下個賽季再試一次，我們會繼續努力，讓球迷和俱樂部感到驕傲，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後說道，「我們會從中學習、進步，我們想要持續學習，明年我們會再回來。」

隨著國米晉級決賽，弗里克最後也展現風度，「我祝福國際米蘭在慕尼黑一切順利，他們表現得很出色，是一支偉大的球隊，他們防守很好，團隊合作也很出色，還有很棒的前鋒。」

關鍵字： 足球歐冠巴塞隆納國際米蘭

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