「法官」賈吉也轟了！本季第12轟出爐　並列大聯盟全壘打王

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊球星「法官」賈吉（Aaron Judge）7日（台灣時間）對教士隊的比賽中轟出本季第12支全壘打，追平本季大聯盟全壘打領先榜，重新與其他選手並列第一。

這發陽春砲是在第四局，賈吉從前隊友金（Michael King）手中轟出，根據Statcast資料，這球擊球初速為102英里，飛行距離341英尺，方向為右外野。

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目前賈吉的全壘打數與水手隊的羅利（Cal Raleigh）以及費城人隊的舒瓦伯（Kyle Schwarber）同為12支，並列本季大聯盟最多。不過有個值得一提的小插曲：賈吉在4月20日對光芒隊的比賽中曾有一支全壘打遭到重播輔助判決後被取消，地點是在佛州光芒的主場球場。

儘管如此，賈吉仍持續展現本季火燙的打擊狀態，甚至有望挑戰三冠王。他在此戰賽前以打擊率.412領跑全聯盟，同時也在美聯打點榜居首（這發全壘打是他本季第34分打點）。

雖然賈吉在週一系列賽首戰中斷了14場連續安打紀錄，但此役的這發全壘打也將他的連續上壘場次推進至32場，並列他個人生涯第三長的紀錄。