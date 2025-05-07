快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊7日（台灣時間）作客馬林魚，大谷翔平在6局上再度於「幸運地」開轟，敲出本季第10支全壘打。

首局首打席，大谷翔平遭到三振，下一棒帕黑斯（Andy Pages）掃出二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）延續火力也敲出安打，助道奇先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平前兩打席熄火、皆遭三振，5局上金慧成連續兩戰敲出安打，但隨後遭到牽制出局。馬林魚在5局下靠著希克斯（Liam Hicks）一發全壘打逆轉，以2比1超前比數。

6局上，大谷翔平面對維內齊亞諾（Anthony Veneziano）轟出陽春全壘打，幫助道奇追平比數。這一轟擊球初速達109英里、飛行距離403英尺、仰角33度。弗里曼緊接著也開轟，成功超前比數。

大谷翔平近期火力全開，賽前已於4日與6日各敲一轟，本場再度開轟，5月累積已達3轟。同時也完成連續5個球季「10轟10盜」紀錄，持續朝個人生涯紀錄邁進。

馬林魚主場LoanDepot Park是大谷帶領日本奪下WBC冠軍、並締造史上首次「50轟50盜」紀錄的球場，本季又在「幸運地」擊出本季第9轟、第10轟。