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「大家都愛金慧成」大谷摸頭、朗希韓文祝賀　大聯盟之路有望延長

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇韓籍球星金慧成先發首戰繳出雙安、1盜壘好表現，7日（台灣時間）也先發出賽，美媒特別稱讚他，隊友也給予祝福。

《洛杉磯時報》等美媒高度關注他的表現，特別報導他與大谷翔平互動的片段。報導寫道：「兩人在第五局攜手扭轉戰局。當大谷跑回本壘時，第一個迎接他的人就是金慧成，兩人擊掌、大谷還摸了金慧成的頭一起慶祝。」金慧成賽後透露，「我替大谷翔平開轟感到高興，他卻恭喜我。」

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隨後也刊出兩人互相讚賞對方的訪談內容。媒體指出：「雖然投手卡斯帕里斯（Ben Casparius）頂替受傷先發撐了4局，長期低迷的康佛托（Michael Conforto）也突破30打數無安打，但這一切都被金慧成的亮眼首戰掩蓋。他在這場比賽中完成了首安、首打點，還獲得球隊當家球星的祝賀。」

這段畫面隨即被MLB官方與多位美媒記者發布在X（原Twitter），引起熱烈討論。許多球迷紛紛留言：「翔平真的太棒了」、「如果我朋友是他就太幸運了」、「MVP非他莫屬」、「這就是真正的大谷」。

佐佐木朗希用韓文在IG限時動態用韓文寫下「恭喜」，隊友弗里曼也說：「金慧成會是我們的一項強力武器。」總教練羅伯斯賽後表示：「說實話，我覺得所有人都愛上了慧成，大家都在找他，關注他。」

關於他的打擊姿勢調整，媒體也給予正面評價：「他在春訓時29打數僅6安，顯得信心不足。但最近一個月來在打擊機制上大有進展，運用下盤力量提高長打能力，維持原有的擊球準確度，球質明顯提升。」

原本只是頂替傷兵的臨時人選，金慧成的表現讓道奇改變了看法。媒體指出：「道奇本打算讓他短暫上來體驗一週再回3A鍛鍊，但6日的比賽後，球隊可能不會那麼快讓他離開。」

教頭羅伯斯賽後也盛讚：「剛升上來就有安打、雙安、守備也穩定，真的非常了不起，為我們注入活力。」

關鍵字： 金慧成道奇大谷翔平MLB韓籍球星

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