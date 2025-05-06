李宗賢觸身球古久保認為是好球　看林泓育開轟：不可或缺的存在

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿6日作客富邦悍將，以5比1搶下勝利，林泓育轟出本季首發全壘打，獲選MVP，總教練古久保健二直呼他是「不可或缺的存在」。此外，悍將李宗賢在7局下觸身球的爭議引發關注，古久保賽後說明，當下只是上前「想詢問看看」。

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

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先發投手威能帝投到6局兩出局時退場，當時用球數已達99球，最終投5.2局，被敲7支安打（並列本季最多），送出1次保送與3次三振，失1分，自責分率降至1.91，拿下本季第4勝。古久保表示：「他很好地完成先發投手的角色，表現令人滿意。」

林泓育此役貢獻2打點，包含本季首轟，古久保稱讚道：「他是球隊不可或缺的存在，像他與林智平都是對球隊幫助很大的選手。」

此外，余德龍前兩打席敲出安打，後兩打席改執行短打戰術，古久保解釋：「雖然他有兩支安打，但我們還想要追加分數，後面打序是陳晨威、成晉，希望給對方投手更多壓力。」

桃猿對戰富邦已取得5連勝，對此古久保表示：「我們也遇到許多狀況，球員們只要盡好本分。我一直都這樣提醒選手。」張閔勛在8局上被觸身球擊中，古久保坦言擔心再增一名傷兵。

至於李宗賢7局上第3顆壞球，他伸手碰到球，裁判不認定是觸身球形成一顆壞球，古久保表示當下上前詢問：「我只是問那球是不是好球，不過我們兩次挑戰都已用完。如果是在第8局，也許考慮挑戰。有聽裡面的說，那球是進好球帶。」