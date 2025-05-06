悍將主場7連敗持續低迷　林泓育開轟助桃猿搶下對戰5連勝

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿6日作客新莊富邦悍將主場，靠著主將林泓育開轟領軍，以5比1奪勝。富邦悍將近期陷入低潮，苦吞4連敗、主場7連敗；桃猿本季對戰悍將至今保持全勝，已寫下5連勝紀錄。

陳晨威敲出右外野二壘安打，林智平適時安打先馳得點。2局上余德龍、成晉敲安打攻佔得點圈，孔念恩上演長傳阻殺，成功擋住失分。3局上林政華保送，林智平安打推進，林泓育擊出右外野高飛犧牲打追加1分，桃猿取得2比0領先。

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桃猿4局上又開啟攻勢，吳桀睿敲出重返一軍首安，靠滾地球推進上二壘，余德龍補上安打再下一城。悍將4局下反攻，申皓瑋掃出二壘安打，戴培峰選到保送，高國麟適時安打縮小差距。

林泓育5局上轟出左外野平射砲，本季首轟出爐，連16季開轟，生涯累計208轟。桃猿7局上攻勢再起，林泓育選到保送，林子偉掃出右外野線邊三壘安打，追加1打點，以5比1領先。儘管處於落後，富邦悍將仍推出曾峻岳登板，前一次出賽已經是4月27日。桃猿9局下由陳柏豪登板守住勝利，牛棚表現出色呂詠臻、朱承洋都無失分。

威能帝主投5.2局，被敲7支安打並列本季最多，有1保送，奪3次三振，失1分，防禦率1.91，奪第4勝。

黃保羅主投4局，被敲8支安打，有3次保送，奪1次三振，失3分承擔本季第2敗。