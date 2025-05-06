運動雲

>

悍將主場7連敗持續低迷　林泓育開轟助桃猿搶下對戰5連勝

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿6日作客新莊富邦悍將主場，靠著主將林泓育開轟領軍，以5比1奪勝。富邦悍將近期陷入低潮，苦吞4連敗、主場7連敗；桃猿本季對戰悍將至今保持全勝，已寫下5連勝紀錄。

陳晨威敲出右外野二壘安打，林智平適時安打先馳得點。2局上余德龍、成晉敲安打攻佔得點圈，孔念恩上演長傳阻殺，成功擋住失分。3局上林政華保送，林智平安打推進，林泓育擊出右外野高飛犧牲打追加1分，桃猿取得2比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿4局上又開啟攻勢，吳桀睿敲出重返一軍首安，靠滾地球推進上二壘，余德龍補上安打再下一城。悍將4局下反攻，申皓瑋掃出二壘安打，戴培峰選到保送，高國麟適時安打縮小差距。

林泓育5局上轟出左外野平射砲，本季首轟出爐，連16季開轟，生涯累計208轟。桃猿7局上攻勢再起，林泓育選到保送，林子偉掃出右外野線邊三壘安打，追加1打點，以5比1領先。儘管處於落後，富邦悍將仍推出曾峻岳登板，前一次出賽已經是4月27日。桃猿9局下由陳柏豪登板守住勝利，牛棚表現出色呂詠臻、朱承洋都無失分。

威能帝主投5.2局，被敲7支安打並列本季最多，有1保送，奪3次三振，失1分，防禦率1.91，奪第4勝。

黃保羅主投4局，被敲8支安打，有3次保送，奪1次三振，失3分承擔本季第2敗。

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將林泓育比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

HBL名教練爆「不倫甜心裁判」被拍！　家長揭雙面人設：當眾打學生

HBL名教練爆「不倫甜心裁判」被拍！　家長揭雙面人設：當眾打學生

第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉　衛冕軍投丟45記三分創紀錄

尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉　衛冕軍投丟45記三分創紀錄

戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆　約基奇猛砍42分22籃板

戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆　約基奇猛砍42分22籃板

波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

雷霆太快故意犯規？主帥稱非輸球主因　美媒讚「衛少超聰明」

雷霆太快故意犯規？主帥稱非輸球主因　美媒讚「衛少超聰明」

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

巴特勒不知怎麼形容柯瑞　談希爾德貢獻搞笑「行使緘默權」

巴特勒不知怎麼形容柯瑞　談希爾德貢獻搞笑「行使緘默權」

大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門新聞

HBL名教練爆「不倫甜心裁判」被拍！　家長揭雙面人設：當眾打學生

第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉　衛冕軍投丟45記三分創紀錄

戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆　約基奇猛砍42分22籃板

波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1HBL名教練爆不倫甜心裁判　家長控當眾搧學生耳光

2下個山本？他點出指叉球價值

3大谷轟出189.7公里怪力彈！

4尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉

5戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆

最新新聞

1魔鷹再轟雙響！歸隊7戰炸6轟

2悍將主場7連敗持續低迷

3林泓育超級平射砲！連續16季開轟

4悍將主場升級！聽奧國手許樂開球

5周思齊曝「山羊兄弟」世壯運首戰時間

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366