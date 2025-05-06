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悍將主場升級！無障礙觀賽更進化　聽奧國手許樂開球挺運動平權

▲阿平今天與罕病基金會30位病友一起來觀賽。聽奧國手許樂出席倡議，為富邦悍將比賽開球。（圖／富邦悍將提供）

▲聽奧國手許樂出席倡議，為富邦悍將比賽開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦人壽持續以實際行動推廣「運動平權」，與富邦悍將合作升級新莊棒球場無障礙設施，包含新增「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席與陪伴席數量」，致力於為身心障礙族群打造友善的觀賽體驗。相關工程已於本季正式啟用。

富邦人壽也特別邀請旗下贊助的聽障奧運國手許樂於5月6日開球，與罕見疾病基金會病友一同到場觀賽，共同倡議「運動平權、快樂應援」，引領社會大眾重視身心障礙者的運動參與權。

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除硬體升級，新莊主場也強化場內識別度，設計富邦人壽推動運動平權的專屬標章與視覺，並應用於無障礙座席區，營造更鮮明的友善空間。廣宣影片由Fubon Angels成員Jessy與罕病勇士阿平共同演出，實際體驗購票、入場與就座流程。阿平開心表示：「這些設施真的讓我們輪椅族更方便，也希望能常常來新莊看球賽！」

重返投手丘的許樂穿上背號「11」球衣，宣布已獲得2025年東京聽障奧運參賽資格，將代表國家參加女子100公尺與400公尺跨欄項目。她感謝富邦人壽長期支持身障運動員：「推動平權不只是參賽權，更是參與權，謝謝企業的影響力，讓更多人有機會站上場。」

許樂也分享從受傷到復健、到在青年盃賽事中達標的心路歷程，盼望社會大眾能持續關注聽障選手與身心障礙者的運動賽事，「東京聽奧是我們的重要舞台，希望大家為我們加油！」

富邦人壽執行副總周資為表示，秉持公平待客與全民健康促進的初衷，近年串聯贊助路跑、籃球及運動選手，致力於實踐「Equality & Equity in Sports」理念，期盼透過無障礙設施與平權倡議，打造更包容、共享的體育參與環境。

▲阿平今天與罕病基金會30位病友一起來觀賽。聽奧國手許樂出席倡議，為富邦悍將比賽開球。（圖／富邦悍將提供）

▲阿平今天與罕病基金會30位病友一起來觀賽。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 運動平權富邦人壽悍將身心障礙聽障奧運

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