周思齊領軍「山羊兄弟」參戰世壯運　5月22日天母棒球場迎首戰

▲周思齊率GOATBROS山羊兄弟隊參加世壯運，首戰將於5月22日在天母開打。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日盛大登場，中職退役名將周思齊早在3年前就開始籌備參賽，更在今年3月組成「GOATBROS」山羊兄弟隊報名競賽組賽事，首場比賽預計5月22日上午8點在天母棒球場舉行。

「GOATBROS」由周思齊發起，球員包含吳俊億、陳冠任、李品叡、潘菘瑋、高國輝、蘇建榮、林敬民、陳宗宏、林瀚、簡富智、陳敏賜、吳界煌等人，總教練由台灣大學棒球隊總教練呂祐華擔任，領隊為陳重光文教基金會董事長陳炳甫。

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周思齊今（6）日出席2025雙北世界壯年運動會轉播記者會，他表示世壯運只是個起點，未來會持續藉棒球推廣公益，他也預告「GOATBROS」將在5月22日上午8點迎來世壯運首戰，目標直指金牌。

▲2025雙北世界壯年運動會將有來自全球逾2.5萬名選手參與，熱血登場倒數中。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

值得一提的是，過去曾有「棒球情人」稱號的富邦悍將二軍打擊教練高國輝，除了是「GOATBROS」的成員之一，他也報名了高爾夫賽事，希望能打到第2輪。

2025世壯運預計吸引來自全球超過2.5萬名選手參加35項賽事，棒球項目無疑是其中最受矚目的焦點之一。官方也安排多元轉播平台，包括民視、緯來體育台、MOD、Hami Video、YouTube與LiTV等。

【2025雙北世壯運轉播資訊】

開閉幕節目(含遊行) 播出平台：

電視：民視無線台、緯來體育台

網路平台：YouTube「2025雙北世界壯年運動會」、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網

民視無線台OTT播出平台：中華電信MOD、愛爾達OTT、LiTV、Hami Video、四季線上

競賽項目播出平台：

電視：民視無線台、民視台灣台

網路平台：YouTube「2025雙北世界壯年運動會」、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網、民視新聞網

民視無線台OTT播出平台：中華電信MOD、愛爾達OTT、LiTV、Hami Video、四季線上