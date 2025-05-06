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魔術強森評綠軍「成也三分，敗也三分」　波辛基斯突生病成隱憂

▲▼塞爾提克波辛基斯；尼克布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛吉斯（中）因病缺席下半場，綠衫軍主帥馬茲拉坦言影響很大。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克今（6）日在東區準決賽G1慘遭尼克20分大逆轉，以105比108在延長賽吞敗，單場錯失多達45記三分球寫下季後賽歷史紀錄。湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）賽後點評，「你靠三分贏球，也會因三分輸球。」他也特別點名尼克有兩位球員應該獲得更多讚賞。

波士頓今日整場外線瘋狂打鐵，三分60投15中，主戰中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）還出現意外狀況，他下半場因病沒能回到場上，G1只出賽13分鐘，4投0中沒有分數進帳，僅抓下4籃板、1助攻，他的健康成為綠衫軍另一大隱憂。

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主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）賽後談到波辛吉斯的狀況時坦言，「很明顯，他在攻防兩端的能力對比賽有很大影響……但這不是藉口，我們還是有很多機會。希望他能準備好打第2戰。」

▲▼塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖整場狂打鐵。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克雙槍坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）此戰各攻下23分，但兩人都失去準星，坦圖23投7中、三分15投4中；布朗20投7中、三分10投1中。全隊更是瘋狂出手季後賽史上新高的60次三分，卻僅命中15球 ，投丟45球創下聯盟「不名譽」的歷史紀錄。

「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）末節率隊大反攻，他與阿努諾比（OG Anunoby）雙雙轟下全場最高的29分。布朗森在短短2分鐘內狂飆11分，徹底翻轉戰局，從落後20分變成6分超前，震驚波士頓主場觀眾，尼克最終在延長賽勝出。

湖人傳奇魔術強森賽後點評塞爾提克G1的表現，直言「成也三分，敗也三分」。他誇讚尼克打出經典一役，除了布朗森和阿努諾比外，布里吉斯（Mikal Bridges）與麥克布萊德（Miles McBride）這兩位球員應該獲得更多讚賞，「布里吉斯防守表現極佳，延長賽還投進一記關鍵三分幫助球隊超前；麥克布萊德則命中3記三分，全場拿下11分。」

▲▼塞爾提克波辛基斯；尼克布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克鐵人布里吉斯比賽最後時刻有一記關鍵抄截。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森還提到，「更令人驚訝的是，尼克雖然錯失了多達17記罰球，依舊贏得比賽！」

號稱當今最強鐵人的布里吉斯，本季才完成連續556場例行賽出賽，他從大學以來就未缺席任何1戰，今日他也鏖戰了51分鐘，儘管13投僅3中，但他另有7助攻、6籃板、3抄截和2火鍋，其中一次抄截出現在比賽最後時刻，他「撈走」布朗的球，讓對方失去出手最後一擊的機會，這次防守極為關鍵。

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