為已逝哥哥而戰！金塊戈登10天2度飆進致勝球　點名感謝衛少

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER ???? pic.twitter.com/fxV2ReRPZA — NBA (@NBA) May 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊扣將戈登（Aaron Gordon）本季背號從50號改為32號，為的是紀念去年不幸車禍去世的哥哥德魯（Drew Gordon），在丹佛面臨各種內憂外患之下，戈登在今年季後賽2度飆進神奇致勝球拯救全隊，他今（6）日在西區準決賽G1命中準絕殺三分，賽後他特別點名感謝送出助攻的衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

▲戈登在G1終場前砍進準絕殺三分，10天內2度扮演金塊英雄。（圖／達志影像／美聯社）

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金塊在西區準決賽G1上演戲劇性逆轉，末節一度落後雷霆11分，卻在最後4分鐘急起直追，在比賽進入最後10秒時，霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩罰落空，金塊抓住機會，由戈登在底角砍進致勝三分，這也是他今年季後賽投進的第2記絕殺球，前一次出現在首輪G4，是一記鎖定勝局的爆扣。

AARON GORDON DOES IT AGAIN ????????



April 26th: Game-winning dunk as time expired



May 5th: Game-winning 3 with 2.8 seconds left pic.twitter.com/0RDeuhxoEd — NBA (@NBA) May 6, 2025

這一球令人稱道之處在於，金塊當時只落後1分，完全不必冒險投三分，但在轉換快攻中，雷霆守住禁區，放掉了側翼的戈登，而衛斯布魯克毫不猶豫把球傳給了他，最終成為勝負分水嶺。

"The right play is the open man… [Russell Westbrook] makes the right plays.”



Aaron Gordon following his 2nd game-winner of the playoffs ????



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/KSl8ANC7f1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

儘管有些人仍質疑當時的戰術選擇，戈登在賽後受訪時表示，他認為那就是最正確的決定，「正確的選擇就是把球傳給空檔的人。Russ經常做出正確選擇。我看到禁區被塞得很滿，我覺得那是我們能創造出的最好機會。」

戈登近年三分球進步明顯，不再像過去被對手「放投」。他本季三分命中率高達43.6%，這次在關鍵時刻再度展現成果，幫助金塊這支不以三分球見長的球隊，在最需要的時刻命中關鍵一擊。

Aaron Gordon hits his 2nd game-winner of the playoffs ???? pic.twitter.com/GSACFdjXoh — Real Sports (@realapp_) May 6, 2025

戈登10天內兩度扮演關鍵先生，代理主帥阿德爾曼（David Adelman）賽後激動表示，「他就是丹佛金塊的一份子，兄弟，他是我們這支球隊的靈魂。看到他擁有兩個沒人會忘記的關鍵時刻，真的太棒了。」

他也激勵全隊，「很多人今天都挺身而出了，兄弟。我們是為彼此而戰，而當你這麼做時，就會給自己創造機會。季後賽只要咬住、團結，偉大的事就會發生。」

"Aaron Gordon is gonna be a hero again."



-David Adelman after the #Nuggets' big Game 1 win



"He is a Denver Nugget, man. He is the soul of our team. So cool to see him have 2 moments that no one will ever forget."#MileHighBasketball pic.twitter.com/nNozs7PUam — Joel Rush (@JoelRushNBA) May 6, 2025

NBA記者湯瑪斯（Landon Thomas）特別提到，戈登本季將自己的背號從50號改為32號，是為了紀念去年車禍喪生的哥哥德魯，「能看到AG打得這麼出色，特別是知道他是為了哥哥而戰，真的令人感動。」

▲戈登賽後感謝衛斯布魯克的關鍵助攻，稱他「經常做出正確選擇」。（圖／達志影像／美聯社）