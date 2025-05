為已逝哥哥而戰！金塊戈登10天2度飆進致勝球　點名感謝衛少

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER ???? pic.twitter.com/fxV2ReRPZA — NBA (@NBA) May 6, 2025

記者游郁香/綜合報導

金塊扣將戈登(Aaron Gordon)本季背號從50號改為32號,為的是紀念去年不幸車禍去世的哥哥德魯(Drew Gordon),在丹佛面臨各種內憂外患之下,戈登在今年季後賽2度飆進神奇致勝球拯救全隊,他今(6)日在西區準決賽G1命中準絕殺三分,賽後他特別點名感謝送出助攻的衛斯布魯克(Russell Westbrook)。

▲戈登在G1終場前砍進準絕殺三分,10天內2度扮演金塊英雄。(圖/達志影像/美聯社)

金塊在西區準決賽G1上演戲劇性逆轉,末節一度落後雷霆11分,卻在最後4分鐘急起直追,在比賽進入最後10秒時,霍姆葛倫(Chet Holmgren)兩罰落空,金塊抓住機會,由戈登在底角砍進致勝三分,這也是他今年季後賽投進的第2記絕殺球,前一次出現在首輪G4,是一記鎖定勝局的爆扣。

AARON GORDON DOES IT AGAIN ????????



April 26th: Game-winning dunk as time expired



May 5th: Game-winning 3 with 2.8 seconds left pic.twitter.com/0RDeuhxoEd — NBA (@NBA) May 6, 2025

這一球令人稱道之處在於,金塊當時只落後1分,完全不必冒險投三分,但在轉換快攻中,雷霆守住禁區,放掉了側翼的戈登,而衛斯布魯克毫不猶豫把球傳給了他,最終成為勝負分水嶺。

"The right play is the open man… [Russell Westbrook] makes the right plays.”



Aaron Gordon following his 2nd game-winner of the playoffs ????



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/KSl8ANC7f1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

儘管有些人仍質疑當時的戰術選擇,戈登在賽後受訪時表示,他認為那就是最正確的決定,「正確的選擇就是把球傳給空檔的人。Russ經常做出正確選擇。我看到禁區被塞得很滿,我覺得那是我們能創造出的最好機會。」

戈登近年三分球進步明顯,不再像過去被對手「放投」。他本季三分命中率高達43.6%,這次在關鍵時刻再度展現成果,幫助金塊這支不以三分球見長的球隊,在最需要的時刻命中關鍵一擊。

Aaron Gordon hits his 2nd game-winner of the playoffs ???? pic.twitter.com/GSACFdjXoh — Real Sports (@realapp_) May 6, 2025

戈登10天內兩度扮演關鍵先生,代理主帥阿德爾曼(David Adelman)賽後激動表示,「他就是丹佛金塊的一份子,兄弟,他是我們這支球隊的靈魂。看到他擁有兩個沒人會忘記的關鍵時刻,真的太棒了。」

他也激勵全隊,「很多人今天都挺身而出了,兄弟。我們是為彼此而戰,而當你這麼做時,就會給自己創造機會。季後賽只要咬住、團結,偉大的事就會發生。」

"Aaron Gordon is gonna be a hero again."



-David Adelman after the #Nuggets' big Game 1 win



"He is a Denver Nugget, man. He is the soul of our team. So cool to see him have 2 moments that no one will ever forget."#MileHighBasketball pic.twitter.com/nNozs7PUam — Joel Rush (@JoelRushNBA) May 6, 2025

NBA記者湯瑪斯(Landon Thomas)特別提到,戈登本季將自己的背號從50號改為32號,是為了紀念去年車禍喪生的哥哥德魯,「能看到AG打得這麼出色,特別是知道他是為了哥哥而戰,真的令人感動。」

▲戈登賽後感謝衛斯布魯克的關鍵助攻,稱他「經常做出正確選擇」。(圖/達志影像/美聯社)