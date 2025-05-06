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為已逝哥哥而戰！金塊戈登10天2度飆進致勝球　點名感謝衛少

記者游郁香／綜合報導

金塊扣將戈登（Aaron Gordon）本季背號從50號改為32號，為的是紀念去年不幸車禍去世的哥哥德魯（Drew Gordon），在丹佛面臨各種內憂外患之下，戈登在今年季後賽2度飆進神奇致勝球拯救全隊，他今（6）日在西區準決賽G1命中準絕殺三分，賽後他特別點名感謝送出助攻的衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

▲▼金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登在G1終場前砍進準絕殺三分，10天內2度扮演金塊英雄。（圖／達志影像／美聯社）

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金塊在西區準決賽G1上演戲劇性逆轉，末節一度落後雷霆11分，卻在最後4分鐘急起直追，在比賽進入最後10秒時，霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩罰落空，金塊抓住機會，由戈登在底角砍進致勝三分，這也是他今年季後賽投進的第2記絕殺球，前一次出現在首輪G4，是一記鎖定勝局的爆扣。

這一球令人稱道之處在於，金塊當時只落後1分，完全不必冒險投三分，但在轉換快攻中，雷霆守住禁區，放掉了側翼的戈登，而衛斯布魯克毫不猶豫把球傳給了他，最終成為勝負分水嶺。

儘管有些人仍質疑當時的戰術選擇，戈登在賽後受訪時表示，他認為那就是最正確的決定，「正確的選擇就是把球傳給空檔的人。Russ經常做出正確選擇。我看到禁區被塞得很滿，我覺得那是我們能創造出的最好機會。」

戈登近年三分球進步明顯，不再像過去被對手「放投」。他本季三分命中率高達43.6%，這次在關鍵時刻再度展現成果，幫助金塊這支不以三分球見長的球隊，在最需要的時刻命中關鍵一擊。

戈登10天內兩度扮演關鍵先生，代理主帥阿德爾曼（David Adelman）賽後激動表示，「他就是丹佛金塊的一份子，兄弟，他是我們這支球隊的靈魂。看到他擁有兩個沒人會忘記的關鍵時刻，真的太棒了。」

他也激勵全隊，「很多人今天都挺身而出了，兄弟。我們是為彼此而戰，而當你這麼做時，就會給自己創造機會。季後賽只要咬住、團結，偉大的事就會發生。」

NBA記者湯瑪斯（Landon Thomas）特別提到，戈登本季將自己的背號從50號改為32號，是為了紀念去年車禍喪生的哥哥德魯，「能看到AG打得這麼出色，特別是知道他是為了哥哥而戰，真的令人感動。」

▲▼金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登賽後感謝衛斯布魯克的關鍵助攻，稱他「經常做出正確選擇」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大金塊約基奇戈登衛斯布魯克霍姆格倫

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