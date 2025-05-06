新秀蕭佛前7局無安打差點締造歷史！勇士4比0完封紅人

AJ Smith-Shawver is through 7 no-hit innings in Atlanta ???? pic.twitter.com/T2rIhmDUY9 — MLB (@MLB) May 6, 2025

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士22歲新秀右投蕭佛（AJ Smith-Shawver）今對戰辛辛那提紅人差點締造歷史，最終以8局僅被敲1安的精彩表現，幫助球隊以4比0完封對手。

蕭佛是2021年選秀加入勇士的潛力新星，這是他大聯盟生涯第11場先發，也是首次投到第8局。他在德州Colleyville-Heritage高中時曾與皇家隊球星小威特（Bobby Witt Jr.）是隊友，並於2019年一同拿下州冠軍。

他原本一路壓制紅人打線，連隊友都開始「刻意保持距離」，不敢打破他的無安打節奏。

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不過第8局一開始，紅人打者艾斯皮諾（Santiago Espinal）擊出一支中外野安打，打破了無安打美夢。

「從第五局開始我就察覺到了，第6、第7局大家都開始離我遠遠的。」蕭佛笑說，「我只是盡量專注在每一顆球，執行好，雖然壓力比較大，但整體感覺很棒。」

▲蕭佛（AJ Smith-Shawver）今對戰辛辛那提紅人差點締造歷史，最終以8局僅被敲1安的精彩表現，幫助球隊以4比0完封對手。（圖／達志影像／美聯社）

游擊手艾倫（Nick Allen）也談到當下心情，「你只想為他擋下每一球，當你看著計分板發現還沒被打安打時，就什麼球都想飛撲。可惜第8局還是被打了一支，但他今天投得非常棒，很有自信，這就是我們想看到的。」

蕭佛此役投出99球，送出5次三振、4次保送，僅被敲1安，拿下本季第2勝（2勝2敗）。他表示速球整體狀況很好，並靠著曲球與指叉球有效搭配，成功控制局面。 第9局由桑托斯（Enyel De Los Santos）登板守成，完成一安打完封，這也是勇士本季第二場完封勝。

勇士隊上一次無安打已是1994年4月8日由梅克（Kent Mercker）完成；至於主場無安打，則要追溯到1991年，由梅克與沃勒斯（Mark Wohlers）、佩尼亞（Alejandro Peña ）聯手完成。