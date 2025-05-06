大谷翔平炸本季最速彈！連5季雙位數盜壘 道奇7：4勝馬林魚

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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流巨星」大谷翔平於台灣時間6日作客馬林魚的比賽中，以「第一棒、指定打擊」身分先發，並在第5局敲出兩分砲，擊球初速達117.9英里，相當於190公里，締造本季大聯盟最暴力一轟。道奇團隊全場敲出13支安打、攻下7分，終場7：4勝出。

大谷翔平首打席吞三振，球團靠T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的適時二壘安打先馳得點。不過赫南德茲隨後因左大腿緊繃不適提前退場。 3局第二打席，大谷翔平選到四壞球保送上壘，並盜上二壘，本季第10盜出爐。佛里曼（Freddie Freeman）隨後轟出2分砲，送回大谷。

第5局，從3A升上來、首次以「第九棒、二壘手」先發的金慧成敲出左外野安打，完成大聯盟首安，隨後在大谷上場打擊時完成首次盜壘，製造無人出局、二壘有人的得分契機。 大谷翔平隨後從馬林魚王牌投手「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）手中將球掃進右外野看台。

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這一發全壘打擊球初速為117.9英里（約189.7公里），為本季最暴力一轟；飛行距離386英尺（約117.6公尺）。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，這是大谷本季從阿爾坎塔拉手中擊出的第二轟。此外，LoanDepot Park是大谷去年帶領日本奪下WBC冠軍、並締造史上首次「50轟50盜」紀錄的球場，如今又在「傳說之地」擊出本季第9轟。

後續攻勢中，大谷未再敲安，包括6局擊出左外野飛球出局。8局第5打席則遭到三振收場。

大谷目前以117英里以上擊球初速的全壘打累積達9支，僅次於史坦頓（22）與賈吉（10）。更令人驚嘆的是，自2015年Statcast啟用以來，道奇隊最強的13顆擊球紀錄，全由大谷一人耶包辦。

本季首度重返這座「傳奇之地」，大谷再度寫下佳績：轟出本季第9轟、完成第10次盜壘，打擊率升至2成92；盜壘次數已連續5年達到雙位數（生涯第7次）。