大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

The sound off Shohei Ohtani's bat pic.twitter.com/zTHqFBf26G — MLB (@MLB) May 6, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊大谷翔平5日（台灣時間6日）對馬林魚之戰，5局擊出本季第9號的兩分砲。這記子彈般的兩分全壘打飛進右外野看台，擊球初速高達117.9英里（約189.7公里），率隊擴大至5：0領先。

當時第5局無人出局二壘有跑者，大谷面對馬林魚王牌投手「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara的伸卡球，將球掃進右外野看台。 這一發全壘打擊球初速為117.9英里（約189.7公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺）。

值得一提的是，這是大谷本季從阿爾坎塔拉手中擊出的第二轟。此外，LoanDepot Park是大谷去年帶領日本奪下WBC冠軍、並締造史上首次「50轟50盜」紀錄的球場，如今又在「傳說之地」擊出本季第9轟。

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比賽轉播的美國加州地方電視台「SportsNet Los Angeles」播報席上，主播激動喊道：「大谷擊碎了往右外野的球！會越過全壘打牆嗎……越過了！」，在短短幾秒鐘內傳達了震撼。

球評則驚嘆，「打球實在太強勁了。如果沒有飛過牆，可能直接把牆撞破。118英里啊！」，並指出這是本季MLB最快速的全壘打之一。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）