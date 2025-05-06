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第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

指叉球近年來再次在大聯盟中受到矚目。效力道奇的日本投手，如大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，都是這顆「魔球」的代表性投手。而耶茲（Kirby Yates）也是靠著這顆球種站穩大聯盟舞台的投手之一，洛杉磯地方報《橘郡紀事報》（Orange County Register）日前報導了他習得指叉球背後的故事。

曾經，指叉球被視為造成手肘傷勢的元兇，在大聯盟評價不佳。不過，該報指出，「如今，即便大谷、岡索林（Tony Gonsolin）曾動過手肘手術，也不再與投指叉球直接畫上等號。」

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「過去對指叉球有誤解，認為會導致手肘受傷。但它其實是個不錯的選擇，因為它的軌跡和速球相近。」 《橘郡紀事報》記者帕迪亞（Doug Padilla）分析，隨著道奇隊成為指叉球使用的「領頭羊」，未來可能會有更多投手加入這股潮流。

▲ 耶茲（Kirby Yates） 。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 耶茲（Kirby Yates） 。（圖／達志影像／美聯社）

38歲的耶茲成為年輕投手請教的對象，他本人也說，「以前大家會害怕手肘受傷，但現在手術成功率高、醫療技術進步，已經沒人怕了吧？」

耶茲大約在30歲才在大聯盟站穩腳步。2017年效力天使時，被建議主投滑球，但成績平平。轉戰教士後，他從2018年起增加指叉球使用比例，隔年（2019）便大爆發，出賽60場、防禦率1.19，拿下國聯最多的41次救援成功，並首次入選明星賽。

報導還提到，早在光芒隊小聯盟時期，球團就告訴耶茲，他的身型與投球姿勢很適合指叉球，這才開啟了他的魔球之路。如今道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）與多位成員，當年正是光芒時期的幕僚。

關鍵字： 指叉球大聯盟耶茲投手技術

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