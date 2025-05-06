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洋基王牌柯爾開TJ換上「新輪胎 」！目標明年重返賽場

▲▼ 柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洋基隊投手柯爾（Gerrit Cole），自3月10日（台灣時間11日）接受右肘韌帶修復手術（俗稱「湯米約翰手術」）後，首次接受媒體採訪。他預計8月開始傳接球，目標重返2026賽季。

按照計畫，柯爾預計術後14個月、也就是明年5月中旬重返大聯盟賽場。他今天現身球員休息室時表示，「這是一段漫長的過程，也有過黑暗的時光，但現在看到了希望之光。我想保持冷靜、正面地面對。」

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他強調，目前會專注前八周的復健，「要長出新骨頭之類的東西，所以保持良好睡眠、飲食、持續復健非常重要。」他笑說，希望手術後的自己能像換上「全新輪胎」，只是這次維修比預期久了一點，「大家都滿有信心，但我還是比較務實。」

這次手術和典型的「湯米約翰手術」稍有不同，柯爾的尺側副韌帶重建手術還加裝了內部支架，以減少復出後一年內再受傷的風險。他表示，這並非一球造成的急性傷，而是長期累積的慢性傷害，他是在春訓熱身賽後，隔天發現手肘無法彎曲時，才意識到問題的嚴重性。

巧合的是，這次受傷幾乎剛好是一年前，他因右肘發炎與腫脹停賽的周年。他坦言，去年頂著首座賽揚獎的光環、例行賽和季後賽共出賽22場，但這可能就是韌帶重建的前兆，「如果你是投手，大概終有一天會遇到這事吧。老實說，我的手肘也老了，所以某種程度上，的確是這樣。」

柯爾預計8月可以開始復健傳接球。他充滿期待地說，「我很期待穿上球衣，和隊友一起在場上練習、拿起球的日子。當然也很想早點回到場上作戰。」

柯爾曾於2023年繳出15勝4敗、防禦率2.63的成績，並獲得賽揚獎。他回憶，「手術後的前三週，我甚至沒辦法切牛排，需要老婆幫忙。不過現在逐漸好轉，也能做家事了。」

他坦言從沒想過自己會接受這種手術，接下來會盡快完成復健，努力度過這段時間，力拚明年賽季完全復出。

關鍵字： 洋基投手手術復健大聯盟

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