巴特勒不知怎麼形容柯瑞　談希爾德貢獻搞笑「行使緘默權」

“Great job by everybody on the team except Buddy [Hield], is [he] included tonight?”



Jimmy Butler: “I plead the Fifth." ????



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/rzkOsWoO6y — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在搶七大戰淘汰火箭晉級西區準決賽，本季表現起伏不定的資深射手希爾德（Buddy Hield）狂砍季後賽生涯新高33分，單場9顆三分也追平聯盟G7紀錄，賽後他與巴特勒（Jimmy Butler）再次上演「互虧」戲碼，兩人一來一往搞笑「嘴砲」，讓記者會成為另類娛樂秀。

灣區大軍今（5）日G7共有3人得分突破20大關，令人意外的是本季場均11.1分的資深射手希爾德跳出來當英雄，他整場三分11投9中，追平搶七戰單場最多三分紀錄，一人獨攬33分，在勇士本季至今最重要的一役，迎來生涯之夜，而一哥柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒則各拿下22分和20分。

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▲巴特勒被問希爾德G7的貢獻，搞笑行使緘默權。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒之前曾表示，柯瑞是他的「蝙蝠俠」，他願意當羅賓。攜手贏下搶七戰後，巴特勒談到柯瑞時一度語塞，「我覺得那就是真正的——我甚至不知道該怎麼稱呼。他是最棒的球員之一，是最偉大的球員之一，對比賽的影響遠不止得分或投籃。」

被場邊記者問道，「今天大家都表現得很棒，那Buddy也算有貢獻嗎？」巴特勒則打趣神回，「我行使緘默權。」延續他先前在社群媒體上的哏，「感謝全隊，除了Buddy。」

儘管互相「虧來虧去」，巴特勒最終仍給予希爾德高度肯定，「Buddy太關鍵了，我們都知道他是個難纏的對手，尤其當他手感發燙時。但他今晚不只進攻端表現出色，他在防守上也做了很多正確的決定。Buddy今晚真的、真的、真的、真的很重要。」

Buddy Hield: “Jimmy Butler everybody.”



Jimmy: “Get off the stage.”



Buddy: “Jimmy Butler!… Tell them you’re not Robin no more.” ????



(via @anthonyVslater)pic.twitter.com/0L1IA5JQi7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2025

值得一提的是，希爾德在記者會上還特別向大家「介紹」巴特勒，他大喊道，「Jimmy Butler大家掌聲鼓勵！」遭本尊打斷，「快下台啦。」不過希爾德不依不饒、繼續補刀，「告訴大家你不再是羅賓了！他才是阿福！他姓巴特勒！」這段玩笑話源於蝙蝠俠與羅賓的搭檔設定，「阿福」是蝙蝠俠的管家，Butler在英文中也正是「管家」的意思。

巴特勒與希爾德這對「戲精搭檔」的互動成為季後賽另類亮點。勇士接下來將前往明尼蘇達挑戰「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）率領的灰狼，系列賽首戰將於台灣時間周三上午9點30分登場。

▲希爾德G7轟下33分、9記三分球，助勇士晉級。（圖／達志影像／美聯社）