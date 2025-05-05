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晚安休士頓！柯瑞末節14分被喊MVP　勇士10年5度淘汰火箭

記者游郁香／綜合報導

灣區天王柯瑞（Stephen Curry）在首輪搶七戰末節獨攬14分，在客場被喊MVP，率隊以103比89擊敗火箭，前進季後賽次輪。這是勇士10年來第5度淘汰火箭，「咖哩大神」在搭檔希爾德（Buddy Hield）最後2分31秒砍進底角三分後，比出招牌的「晚安」慶祝手勢，他儼然成為休士頓最大的夢魘。

儘管3比1聽牌後連輸2場， 包括G5慘輸31分、G6在自家主場末節崩盤，勇士幾位核心大將G7賽前仍信心滿滿，最終他們再次扛住壓力，沒讓2016年的「歷史慘劇」重演。

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火箭第3節曾追到只剩3分差，史密斯 （Jabari Smith Jr.）在還剩2分43秒時命中外線，將比數逼近到60比63。不過休士頓始終無法把握氣勢轉捩點，讓柯瑞在決勝節一開局就連續得分，再度將差距擴大到13分。

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞G7對火箭砍下22分，第4節狂飆14分被喊MVP。（圖／達志影像／美聯社）

勇士第3、4節之間做出調整，柯瑞先是切入取分，接著又讓防守他的前場新星湯普森（Amen Thompson）鬆懈，投進一記罕見的空檔三分球。勇士將比分拉開到75比62，同時防守端也全面鎖死火箭長人森根（Alperen Sengun）。

在希爾德（Buddy Hield）終場前2分31秒砍進底角三分，勇士取得20分領先後，柯瑞比出招牌的「晚安」手勢慶祝。「咖哩大神」末節獨攬了14分，最後時刻站上罰球線時，還在客場獲得MVP呼聲，與單場飆進平G7最多9記三分的希爾德，聯手率隊以103比89順利晉級。

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士G7再擊敗火箭，雙方季後賽5次對決全勝。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞整場攻下22分、10籃板、7助攻，雖然不是爆量的數據，但《The Athletic》記者金恩（Jay King）分析，「勇士幾乎所有有效進攻，都是因為柯瑞扭曲防線後創造出來的。」

柯瑞與格林（Draymond Green）生涯在搶七戰搭檔的戰績提升至4勝2敗，勇士隊史季後賽面對火箭則保持全勝紀錄，近10年更是5度淘汰休士頓，其中兩次是在客場搶七過關。

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）直言，「過去這些年來，沒有幾位球員能像柯瑞這樣，對單一球迷群體造成長期折磨。他對休士頓火箭球迷的折磨，如今已經持續了整整十年。」

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與格林搶七戰搭檔的戰績提升至4勝2敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry火箭

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