晚安休士頓！柯瑞末節14分被喊MVP　勇士10年5度淘汰火箭

記者游郁香/綜合報導

灣區天王柯瑞(Stephen Curry)在首輪搶七戰末節獨攬14分,在客場被喊MVP,率隊以103比89擊敗火箭,前進季後賽次輪。這是勇士10年來第5度淘汰火箭,「咖哩大神」在搭檔希爾德(Buddy Hield)最後2分31秒砍進底角三分後,比出招牌的「晚安」慶祝手勢,他儼然成為休士頓最大的夢魘。

儘管3比1聽牌後連輸2場, 包括G5慘輸31分、G6在自家主場末節崩盤,勇士幾位核心大將G7賽前仍信心滿滿,最終他們再次扛住壓力,沒讓2016年的「歷史慘劇」重演。

