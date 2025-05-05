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今永昇太突傷退自己也嚇到「沒任何徵兆」　小熊將安排精密檢查

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太前一戰抽筋，此戰又傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊5日（台灣時間）與密爾瓦基釀酒人隊交手，小熊隊日籍投手今永昇太在第6局因傷緊急退場，將於6日接受精密檢查。

今永本場投至5.2局，原本表現優異，前5局僅被敲3安打無失分，第6局開始出現狀況，累計投84球，被擊出4支安打、失2分，未能拿下本季第4勝。他賽後受訪表示，傷勢出在左大腿後側，且這是他生涯第一次在此部位受傷，「本週身體狀況非常好，賽前準備也順利，完全沒有任何徵兆，真的嚇了一跳。」

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傷勢發生在第6局1出局一二壘有人的情況下，今永投球後處理一顆打向一壘的滾地球，在「3-6-1」雙殺配合中全力奔向一壘時，突然露出痛苦表情，並以手按著左腿後側。雖然勉強踏上壘包，但被判安全上壘，接著無法動彈。隊醫與翻譯立刻上場關心，他隨後在2出局一三壘的情況下退場。

第二任投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）接替登板後出現暴投並挨安打，讓壘上兩名跑者都回來得分，這兩分算在今永帳上。

今永也補充，他在前一次登板（4月29日對海盜）雖然投得出色，但因雙腿抽筋提早退場，雖然當時是大腿前側抽筋，與此次傷處不同，仍讓人擔心是否與連續先發有關。他強調：「這次受傷的部位不同，目前還能自然行走，但究竟是嚴重還是輕微，我自己也無法判斷，因為是第一次遇到這樣的情況。」

在退場前，今永展現壓制力，前5局以飛球出局為主，共抓下11個飛球出局與4次三振，是一場極具代表性的快投內容。遺憾的是，在嘗試完成雙殺的瞬間出現受傷意外，今後狀況令人憂心。

關鍵字： 棒球今永昇太小熊隊傷勢釀酒人

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