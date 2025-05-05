運動雲

>

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

▲▼勇士「小手套」培頓二世因病無法出戰首輪G7 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士「小手套」培頓二世（右）因病無法出戰首輪G7 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區首輪季後賽從聽牌被追成3比3，今（5）日將在休士頓與火箭上演生死第7戰，賽前卻傳出後場防守大將「小手套」培頓二世（Gary Payton II）因病無法上陣，主帥柯爾（Steve Kerr）表示他「病得很重」，坦言這是「一個重擊」。

「他今天早上起床後就不舒服，沒有參加投籃訓練，也沒進食，根本不可能上場，」柯爾賽前受訪時無奈表示，「他病得很重，這對我們來說是個重大打擊。」

培頓二世在系列賽前5戰替補上陣，第6戰被拉上先發；他在G3繳出16分佳作，是球隊奪勝的重要功臣之一。如今在搶七戰臨陣缺席，勇士後場輪替勢必受到衝擊，尤其他在防守端扮演重要角色。

被問到是否會因此調整陣容，柯爾坦言，「我們現在還在思考調整方式。他在這系列扮演很重要的角色，我們會嘗試不同的搭配組合，這當然會讓其他人獲得更多上場機會，不過細節我暫時不便透露。」

勇士G6吞敗後，系列賽變成3比3平手，若想挺進次輪，團隊今日必須克服人手短缺的劣勢，在敵對主場打出一場完美比賽。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Gary Payton II

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

火箭G6末節區域防守鎖死勇士　柯爾不排除庫明加G7重返輪替

火箭G6末節區域防守鎖死勇士　柯爾不排除庫明加G7重返輪替

百位自行車友齊聚三貂嶺　快閃活動喊話「還我安全自行車道」

百位自行車友齊聚三貂嶺　快閃活動喊話「還我安全自行車道」

葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

葉總肯定劉家翔球威　看陳子豪首局首打席開轟有不好感覺

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

熱門新聞

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

不在乎「3比1翻車」笑話　巴特勒：勇士的信心達到最高點！

失誤連發！陳聖平移防三壘　林岳平：希望不要發生第三次

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

讀者回應

﻿

熱門新聞

1溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

2南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

3巴特勒：勇士的信心達到最高點！

4陳聖平失誤移防三壘　餅總解釋原因

5勇士防守大將病很重G7無法打

最新新聞

1160公里！火球男林振瑋復出首戰

2金瑞鉉161公里火球遭金倒永安打

3溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

4今永昇太突傷退自己也嚇一跳

5勇士防守大將病很重G7無法打

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366