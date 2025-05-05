勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

▲勇士「小手套」培頓二世（右）因病無法出戰首輪G7 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區首輪季後賽從聽牌被追成3比3，今（5）日將在休士頓與火箭上演生死第7戰，賽前卻傳出後場防守大將「小手套」培頓二世（Gary Payton II）因病無法上陣，主帥柯爾（Steve Kerr）表示他「病得很重」，坦言這是「一個重擊」。

Warriors guard Gary Payton II (illness) is OUT for Game 7 vs. the Rockets, per @BrettSiegelNBA. pic.twitter.com/LUfQc9GMQd [廣告]請繼續往下閱讀... May 4, 2025

「他今天早上起床後就不舒服，沒有參加投籃訓練，也沒進食，根本不可能上場，」柯爾賽前受訪時無奈表示，「他病得很重，這對我們來說是個重大打擊。」

培頓二世在系列賽前5戰替補上陣，第6戰被拉上先發；他在G3繳出16分佳作，是球隊奪勝的重要功臣之一。如今在搶七戰臨陣缺席，勇士後場輪替勢必受到衝擊，尤其他在防守端扮演重要角色。

被問到是否會因此調整陣容，柯爾坦言，「我們現在還在思考調整方式。他在這系列扮演很重要的角色，我們會嘗試不同的搭配組合，這當然會讓其他人獲得更多上場機會，不過細節我暫時不便透露。」

勇士G6吞敗後，系列賽變成3比3平手，若想挺進次輪，團隊今日必須克服人手短缺的劣勢，在敵對主場打出一場完美比賽。