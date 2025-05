勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

▲勇士「小手套」培頓二世(右)因病無法出戰首輪G7 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士在西區首輪季後賽從聽牌被追成3比3,今(5)日將在休士頓與火箭上演生死第7戰,賽前卻傳出後場防守大將「小手套」培頓二世(Gary Payton II)因病無法上陣,主帥柯爾(Steve Kerr)表示他「病得很重」,坦言這是「一個重擊」。

Warriors guard Gary Payton II (illness) is OUT for Game 7 vs. the Rockets, per @BrettSiegelNBA. pic.twitter.com/LUfQc9GMQd