跨日大賽摘下旅美首勝　佐佐木朗希苦笑：這勝利很難忘

▲佐佐木朗希在跨日大戰拿下旅美首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（4）日在客場以10比3擊敗勇士，豪取7連勝。23歲的佐佐木朗希生涯第7場先發，投出5局、失3分表現，終於拿下期待已久的美職首勝。他用生涯最多的98球投完5局，靠隊友火力掩護笑納勝投，賽後他表示這場跨日勝利會讓他非常難忘。

由於亞特蘭大雷雨干擾，開賽延後3小時6分鐘，直到當地時間晚上10點21分才開打。佐佐木首球出現在10點33分，這場比賽也成了他首次「跨日大賽」的經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在第2局、1出局後被敲出三壘安打，比數變為1比1平手；第4局再遭遇一發陽春砲與連續安打，失掉2分。第5局，道奇進攻時跨過午夜，他也在那一局順利三上三下退場，完成此役任務。

▲佐佐木朗希今日繳出5局、失3分表現。（圖／達志影像／美聯社）

對於跨日大賽初體驗，佐佐木苦笑表示，「是第一次，對我來說會是非常深刻的回憶，能以這樣的形式拿下初勝利，真的很特別，我想我很難忘記。」他也提到，第5局時雖然疲勞累積，但一心只想專注拿下3個出局數。

他坦言自己幾乎每局都讓對手有上壘機會，但靠著打線援護才得以堅守局面，「今天比賽開打已經很晚了，明天還有比賽，在這樣的情況下，至少完成了基本任務，我對自己算是給予肯定。」

道奇打線從第2局就展開攻勢，第3局由大谷翔平轟出本季第8轟超前，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）補上適時安打再添1分；第4局、2出局後從大谷開始連續5支安打，一口氣灌進4分；第8局弗里曼（Freddie Freeman）再轟3分砲，鎖定勝局。牛棚也從第6局起接管戰局，成功封鎖對手，最終幫助佐佐木朗希順利拿下這場難得的跨日生涯首勝。