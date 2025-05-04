快訊／金塊搶七大戰狂勝快艇19分晉級　哈登手軟僅拿7分

17 UNANSWERED POINTS.

24-4 RUN.

35 POINTS IN THE QUARTER.



DENVER EXPLODED IN THE THIRD ON TNT ‼️ pic.twitter.com/uVYQimCXN6 — NBA (@NBA) May 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊今（4）日在主場與快艇進行搶七大戰，儘管當家一哥約基奇（Nikola Jokic）並未上演飆分秀，但團隊火力均衡，次節就拉開11分差，第3節更打出35對19的猛攻，帶著27分領先進入決勝節。快艇在G6功臣哈登（James Harden）熄火只拿7分之下，無力追趕比分，金塊終場就以120比101狂勝19分晉級次輪。

JAMAL MURRAY DANCIN' TO THE RIM ????



Nuggets looking to advance to West Semis on TNT! pic.twitter.com/arqeGxcbOy — NBA (@NBA) May 4, 2025

快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）執教生涯在搶七大戰中保持4勝0敗的完美戰績，尋求在今日延續此紀錄。魯伊在這場關鍵戰役中將小瓊斯（Derrick Jones Jr.）拉上先發，這位28歲前鋒不到4分鐘就攻下7分，不過快艇錯失太多快攻機會，靠著強悍防守在首節結束取得26比21、5分領先。

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▲金塊一哥約基奇（左）並未上演飆分秀，但團隊火力均衡，搶七戰輕取快艇晉級。（圖／達志影像／美聯社）

賽前外界都把焦點放在3屆MVP約基奇與2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）的對決上， 約基奇生涯在G7繳出場均26.0 分、16.6 籃板、7.2 助攻和2.2 阻攻，是NBA史上唯一在搶七能攻下至少25分、15籃板、5助攻的球員。

不過兩人首節手感冰冷，合計9投僅1中，反倒是兩隊的角色球員表現都相當搶眼。進入次節，快艇開局就出現幾次草率的傳球，幾乎都是直接「送分」給金塊，核心球員也沒能挺身而出，哈登失去G6的侵略性，雷納德也錯失幾次簡單的出手機會，團隊三分命中率跌到26%。

▲快艇第3節大崩盤種下敗因，一哥雷納德單場貢獻22分。（圖／達志影像／美聯社）

在約基奇與莫瑞（Jamal Murray）上半場分別僅是隊上第4與第6得分點之下，快艇仍陷入苦戰，單節被打出37對21的猛攻，洛城「舊將」衛斯布魯克（Russell Westbrook）前2節貢獻10分、2籃板、3助攻，丹佛新星布勞恩（Christian Braun）砍下11分、5籃板、2助攻，幫助金塊拉開58比47、11分差距。

金塊下半場開局不到3分鐘打出一波15比3的攻勢，將比數改寫為73比50，取得多達23分領先，快艇遲遲沒能找回防守專注力，呈現一路挨打的局面，一度落後達28分。儘管丹佛一哥約基奇在此節還剩2分25秒吞下第5犯被迫先回到板凳席，但金塊當時已拉開27分差。

金塊帶著93比66多達27分領先進入決勝節，但他們沒有因此鬆懈，末節開局又是一波6比0攻勢，雙方差距來到33分，比賽早已失去懸念。莫瑞、戈登（Aaron Gordon）和小波特（Michael Porter Jr.）在比賽還剩5分17秒回到板凳，他們下場時金塊以111比81領先30分，不過丹佛在終場前4分02秒又將包含約基奇在內的幾位先發換回場上，不給對手任何機會。

丹佛終場就以120比101狂勝19分，次輪將強碰西區霸主雷霆。金塊先發5人今日得分全上雙，戈登攻下22分、布勞恩拿21分、約基奇與莫瑞各貢獻16分、小波特有15分進帳。快艇則以雷納德砍下22分最高，哈登熄火只有7分。

▲金塊小將布勞恩表現出色。（圖／達志影像／美聯社）