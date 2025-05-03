台鋼2比1擊敗兄弟！吉田一將奪生涯首勝　兄弟睽違2年5連敗

▲吉田一將。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹於3日主場迎戰中信兄弟，吉田一將先發5.2局無失分，林詩翔再度成功守成，率隊以2比1獲勝，送給兄弟5連敗。

台鋼在5局下突破防線，藍寅倫擊出內野安打後盜壘成功，攻佔得點圈。接著杜家明擊出三壘滾地球，靠守備失誤上壘，藍寅倫趁機跑回1分；林家鋐隨後擊出安打，再添1分，取得2比0領先。

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中信兄弟在7局上由王政順選到保送，江坤宇擊出安打並推進跑者至三壘，岳東華擊出雙殺打，跑者跑回本壘攻下1分。

吉田一將本季第2次登板，主投5.2局被擊出5支安打，送出5次三振、無失分。許育銘接替0.1局化解危機，黃群投1局失1分；張誠恩則演出三上三下。終場前由林詩翔登板，雖遭王威晨敲出安打，但隨即連解決3名打者，守住勝利。他已連續9場出賽奪三振，並完成個人本季第8次救援成功。

兄弟近期低迷慘吞5連敗，前一次5連敗得追溯至2023年，6月28日至7月16日。

吉田一將中職生涯首勝且首次奪MVP，「第6局無法投到最後，感謝隊友，可以跟球隊一起連勝很開心。」因右手指抽筋無法續投，他表示，「現在沒問題，朝著下次先發調整。」談到開季因腰傷影響無法從一軍出發，他坦言，「讓球隊、球迷擔心，現在完全沒問題，接下來會投好每一場球。」