運動雲

>

朱育賢「回娘家」熟悉應援曲響起　兒子已變身味全「記憶王」

▲▼ 朱育賢 。（圖／味全龍提供）

▲朱育賢「回娘家」            。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍外野手朱育賢在轉隊後，於昨日首次以客隊身份重返桃園球場，對戰前東家樂天桃猿。比賽開場時，球場播放了他熟悉的應援曲，隨即轉為「三振他！」的加油聲，讓他忍不住會心一笑。

先前因傷缺陣，昨天是真正第一次「回娘家」，朱育賢直呼，很開心又回到這裡，「以不同的身份回來，但開幕戰（因雨延賽）時心情起伏較大，畢竟那是第一次以客隊身份踏進球場。」他也透露，昨日賽前與吉祥物猿氣小子特別上前和他敬禮，感到相當窩心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這兩天進到球場有沒有走錯休息室？朱育賢笑回，「不會啦，第1天可能有一股力量拉過去，後面就不會了，也慢慢習慣了。」

他也說，目前跟新隊友們的相處，其實都還蠻融洽的，「基本上沒什麼問題，現在重要的是把自己身體照顧好，讓自己以最好狀況面對比賽，就和隊友互相學習、提醒、照顧與幫忙。」

妻子與孩子昨也到場觀賽，以不同的角度進場，很開心依舊受到大家的照顧。有趣的是，朱育賢提到兒子已經熟悉味全龍每一位選手，甚至能記住背號，「他記憶真的滿好，我老婆臉盲的時候可能都會問他，其實他都記得。」

▲▼ 朱育賢 。（圖／味全龍提供）

▲朱育賢、曾豪駒           。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 朱育賢味全龍樂天桃猿桃園球場外野手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

庫明加G5突缺陣原因曝！準備回歸　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

庫明加G5突缺陣原因曝！準備回歸　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

熱門新聞

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇不排除離開湖人爭第5冠？

2柯瑞轟29分無用　火箭逼入關鍵G7

3美記者：徐若熙獲多支美、日職鎖定

4日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP

5NBA史上最多勝名帥波波維奇不再執教

最新新聞

1找到最舒服動作　林子豪長打率破5成

2朱育賢回娘家聽熟悉應援曲！下秒三振

3「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台

4郭俊麟最快下周歸隊　何恆佑腰傷不樂觀

5林哲瑄還沒進比賽　王正棠賽後特守有原因　

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366