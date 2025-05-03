朱育賢「回娘家」熟悉應援曲響起　兒子已變身味全「記憶王」

▲朱育賢「回娘家」 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍外野手朱育賢在轉隊後，於昨日首次以客隊身份重返桃園球場，對戰前東家樂天桃猿。比賽開場時，球場播放了他熟悉的應援曲，隨即轉為「三振他！」的加油聲，讓他忍不住會心一笑。

先前因傷缺陣，昨天是真正第一次「回娘家」，朱育賢直呼，很開心又回到這裡，「以不同的身份回來，但開幕戰（因雨延賽）時心情起伏較大，畢竟那是第一次以客隊身份踏進球場。」他也透露，昨日賽前與吉祥物猿氣小子特別上前和他敬禮，感到相當窩心。

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這兩天進到球場有沒有走錯休息室？朱育賢笑回，「不會啦，第1天可能有一股力量拉過去，後面就不會了，也慢慢習慣了。」

他也說，目前跟新隊友們的相處，其實都還蠻融洽的，「基本上沒什麼問題，現在重要的是把自己身體照顧好，讓自己以最好狀況面對比賽，就和隊友互相學習、提醒、照顧與幫忙。」

妻子與孩子昨也到場觀賽，以不同的角度進場，很開心依舊受到大家的照顧。有趣的是，朱育賢提到兒子已經熟悉味全龍每一位選手，甚至能記住背號，「他記憶真的滿好，我老婆臉盲的時候可能都會問他，其實他都記得。」

▲朱育賢、曾豪駒 。（圖／味全龍提供）