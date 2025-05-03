季後賽最強柯瑞剋星　火箭范弗利特對戰勝率歷史第1

▲范弗利特今日砍下29分戰勝勇士。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

火箭在G6逆轉勇士，將系列賽逼進搶七，而主控范弗利特（Fred VanVleet）再度成為柯瑞（Stephen Curry）與勇士的剋星，一項驚人的數據顯示，他是歷史上在季後賽對戰柯瑞時勝率最高的後衛。

范弗利特與柯瑞的季後賽交手紀錄始於2019年總冠軍賽，當時他效力暴龍，並在6戰中擊敗勇士奪下多倫多隊史首冠。如今他轉戰火箭，面對熟悉的對手再度展現致命威脅。

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▲范弗利特（右）是在季後賽歷史對戰柯瑞（左）勝率最高的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

G6火箭靠著范弗利特的關鍵發揮，以115比107擊敗勇士，讓系列賽從1比3落後追成3比3。此戰他砍下29分、8籃板、8助攻，三分球9投6中、罰球9罰全中，全面貢獻震撼灣區。

根據《StatMuse》統計，范弗利特在與柯瑞的季後賽交手中累積7勝5敗，是歷史上對柯瑞季後賽戰績最佳的後衛，這項紀錄讓他實至名歸成為勇士與柯瑞的最大夢魘之一。

▲范弗利特；柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

火箭本場共有5人得分上雙，包含森根（Alperen Sengun）21分、14籃板、亞當斯（Steven Adams）17分、湯普森（Amen Thompson）14分，展現強大團隊火力。

關鍵的G7將於台灣時間5月5日上午8點30分在休士頓主場登場，火箭若取勝，將是他們自2020年以來首度晉級季後賽第2輪。