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勇士教頭盛讚山本由伸多武器！道奇教頭曾想過無安打　曝換投時機

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

山本由伸於3日（台灣時間）繳出6局無失分的好投，前5局保持無安打，直到第6局才被敲出首安，全場僅被擊出1支安打，送出6次三振。賽後，勇士總教練布萊恩・斯尼特克（Brian Snitker）接受當地媒體訪問時大方稱讚山本：「他擁有很多武器，要打出安打真的很難。」對這位26歲日籍右投的表現表達無奈與敬佩。

不僅對手給予高度評價，道奇球星穆奇・貝茲（Mookie Betts）也於賽後透過洛杉磯體育台盛讚隊友：「我們有Yoshi，他給了我們力量。Yoshi做了他該做的事，今天他的投球真是太棒了！」

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽後坦言，自己一度想到無安打比賽的可能性，但笑著說：「一想到這件事，馬上就被萊利（Austin Riley）打出二壘安打（笑）。或許他也感應到我心中那一念吧。不過，今晚他的投球表現絕對是無安打比賽等級。」

當被問及若非那支安打，是否會讓山本多投一局時，羅伯斯回應：「應該會讓他投到第7局，但之後就不一定了。」

他也進一步解釋，讓山本在6局、91球就退場，是考量到下場將以中5日短休登板。他表示：「這是個很好的觀察，是的，確實是基於這樣的安排。他下次預計將於8日客場對戰響尾蛇，休息時間比平常短一天。」

關鍵字： 棒球山本由伸勇士隊道奇精彩表現

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