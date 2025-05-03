運動雲

>

大谷翔平就是不挺山本由伸？日媒統計：無援護打擊率.160、打點0

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）在客場對上勇士隊，以2比1拿下勝利，收下本季第二次6連勝。然而，擔任先發指定打擊、打第一棒的大谷翔平4打數無安打，個人本季最長的連續安打紀錄也在5場止步。值得一提的是，在山本由伸登板時，大谷翔平的打擊率降到.160。

道奇此役由山本由伸掛帥先發，他主投6局僅被擊出1支安打、無失分，送出6次三振，摘下本季第4勝。大谷雖在前兩次打擊將球擊向一壘線，但仍未形成安打。首打席，他在1好2壞的情況下被膝蓋附近的曲球引誘，遭到三振。接著第2棒貝茲（Mookie Betts）與第3棒弗里曼（Freddie Freeman）也接連三振。這是自2022年10月2日對洛磯以來，道奇首度在首局就吞下「三上三下三振」。大谷加盟道奇以來，這還是首次見到「MVP三人組」在首局集體遭三振出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷第2打席是在4局開局登場，在2好2壞後被一顆膝蓋附近的滑球再度遭到引誘揮棒，再吞一K。這也讓他對荷姆斯的對戰記錄為：首度打席保送之後，連續4打席吞下三振。

不過道奇在該局仍發動攻勢，史密斯擊出右外野方向高飛犧牲打，率先攻下1分。道奇在第6局靠貝茲的左外野陽春砲攻下追加分，為山本由伸穩固勝基。

大谷第4打席發生在8局一出局一壘有跑者時，他擊出打擊初速高達110.3英里（約177.5公里）的強勁飛球，卻被右外野手接殺，結束中斷連5戰安打紀錄。

根據日媒《體育日本》統計，大谷在山本先發登板的比賽中總計出賽23場（含去年至今），95打數22安打，打擊率僅.232，7打點、2支全壘打。本季與山本同場的6場比賽裡，大谷25打數僅4安打，打擊率僅.160，尚未貢獻打點，火力支援顯得不足。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

快訊／勇士最大危機！　柯瑞轟29分無用讓火箭逼入關鍵第7戰

庫明加G5突缺陣原因曝！準備回歸　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

庫明加G5突缺陣原因曝！準備回歸　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

陳子豪轉隊首敲勝打！葉總驚呼：真的嗎？期待越來越多

陳子豪轉隊首敲勝打！葉總驚呼：真的嗎？期待越來越多

【白沙屯媽祖愛小孩】粉紅超跑趕路卻突停下！暖心讓小朋友們鑽轎底❤️

熱門新聞

詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

點名徐若熙獲多支美、日職球隊關注　美記者揭案例類似朗希

NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

山本由伸「無雙模式」再啟　開季7戰防禦率0.90與道奇2傳奇並列

詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇不排除離開湖人爭第5冠？

2美記者：徐若熙獲多支美、日職鎖定

3NBA史上最多勝名帥波波維奇不再執教

4日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP

5山本由伸開季7戰與道奇2傳奇並列

最新新聞

1領航猿最強高炮塔　伯朗奪PLG年度洋將

2夜王盧峻翔完成PLG年度MVP二連霸！

3柯瑞轟29分無用　火箭逼入關鍵G7

4勇士教頭盛讚山本由伸多武器！

5山本由伸苦笑「上網才知」奪月MVP

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366