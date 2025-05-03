大谷翔平就是不挺山本由伸？日媒統計：無援護打擊率.160、打點0

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇3日（台灣時間）在客場對上勇士隊，以2比1拿下勝利，收下本季第二次6連勝。然而，擔任先發指定打擊、打第一棒的大谷翔平4打數無安打，個人本季最長的連續安打紀錄也在5場止步。值得一提的是，在山本由伸登板時，大谷翔平的打擊率降到.160。

道奇此役由山本由伸掛帥先發，他主投6局僅被擊出1支安打、無失分，送出6次三振，摘下本季第4勝。大谷雖在前兩次打擊將球擊向一壘線，但仍未形成安打。首打席，他在1好2壞的情況下被膝蓋附近的曲球引誘，遭到三振。接著第2棒貝茲（Mookie Betts）與第3棒弗里曼（Freddie Freeman）也接連三振。這是自2022年10月2日對洛磯以來，道奇首度在首局就吞下「三上三下三振」。大谷加盟道奇以來，這還是首次見到「MVP三人組」在首局集體遭三振出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷第2打席是在4局開局登場，在2好2壞後被一顆膝蓋附近的滑球再度遭到引誘揮棒，再吞一K。這也讓他對荷姆斯的對戰記錄為：首度打席保送之後，連續4打席吞下三振。

不過道奇在該局仍發動攻勢，史密斯擊出右外野方向高飛犧牲打，率先攻下1分。道奇在第6局靠貝茲的左外野陽春砲攻下追加分，為山本由伸穩固勝基。

大谷第4打席發生在8局一出局一壘有跑者時，他擊出打擊初速高達110.3英里（約177.5公里）的強勁飛球，卻被右外野手接殺，結束中斷連5戰安打紀錄。

根據日媒《體育日本》統計，大谷在山本先發登板的比賽中總計出賽23場（含去年至今），95打數22安打，打擊率僅.232，7打點、2支全壘打。本季與山本同場的6場比賽裡，大谷25打數僅4安打，打擊率僅.160，尚未貢獻打點，火力支援顯得不足。