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NBA史上最多勝名帥不再執教　波波維奇中風專心當馬刺總裁

▲▼馬刺總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇正式卸任馬刺總教練，轉任全職營運總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

執掌馬刺兵符近30年、締造5冠榮耀的傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich），正式卸下總教練職務。球團今（3）日宣布，現年76歲的波波維奇將轉任「全職」籃球營運總裁，由助教強森（Mitch Johnson）接任總教練，延續馬刺文化脈絡。

波波維奇去年11月因輕微中風暫時離隊，強森擔任代理主帥，率隊打出31勝45敗的成績，獲得高層與球員一致肯定。波總近期曾歸隊參與日常營運，根據《ESPN》的消息，他原本仍希望回到場邊執教，但最終認清已無法再承受NBA總教練高壓的工作節奏。

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▲▼馬刺總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波總執教近30年拿下5冠，1422勝居NBA歷史第1，留下不朽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

「我對這項運動的熱愛與熱情依然存在，但我決定是時候卸下總教練職務了，」波波維奇在聲明中寫道，「我將永遠感激這些年來支持我的球員、教練、工作人員與球迷，能夠擔任馬刺總教練是我的榮幸。未來，我將以新的角色，繼續支持這支深具意義的球隊與社區。」

波波維奇1988年加入馬刺，1996年12月接掌兵符，隔年靠狀元籤選進「石佛」鄧肯（Tim Duncan），自此開啟橫跨22年的季後賽之旅，期間贏得5座NBA總冠軍（1999、2003、2005、2007、2014），連續18季至少拿下50勝。他生涯累積1422場例行賽勝場為史上最多，季後賽累積170勝位居歷史第3，也是3屆年度最佳教練得主。

波波維奇今年2月曾與馬刺球員有過一場「情緒激動」的會面，確認自己本季不會回歸場邊。上個月他在聖安東尼奧一間餐廳驚傳昏倒送醫，所幸數日後即返家休養，目前恢復狀況良好。

▲▼馬刺助教強森被轉正，成為波波維奇後的新任主帥 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼強森2016年加入馬刺系統，接掌教鞭將延續波總所建文化體系。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬刺助教強森被轉正，成為波波維奇後的新任主帥 。（圖／達志影像／美聯社）

波波維奇是NBA史上最年長的總教練，2023年才剛與球隊續約5年，他也曾帶領美國男籃征戰2019年世界盃與東京奧運。

馬刺新任教頭強森球員時期曾效力史丹佛，並在G聯盟與海外打球，2016年起加入馬刺G聯盟球隊教練團。他在聲明中說道，「能獲得這樣的機會，我感到無比榮幸與感激。感謝波總、執行長布福德（RC Buford）、總管萊特（Brian Wright）與管理階層的信任，我會全力以赴，讓馬刺球迷感到驕傲。」

關鍵字： 籃球NBA馬刺Gregg PopovichMitch Johnson

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