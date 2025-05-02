轉隊首MVP到手！陳子豪延長賽建功　味全5比3斷桃猿4連勝

▲陳子豪 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今晚回到主場迎戰味全龍，迎接寵物趴主題日，此役吸引6473人進場，球團另外透露，還有145隻狗、18隻貓、3+1龍貓（包括真人龍貓曾豪駒）、2隻角蛙、2隻斑鳩、1隻天竺鼠以及1隻兔子。陳子豪10局上擊致勝安，味全龍5比3勝出，中斷桃猿4連勝。

林智平首局就擊出安打率隊先馳得點，5局下陳晨威擊出2分砲，本季首轟出爐，幫助桃猿3比0領先。

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不過6局上，味全開啟反攻，陳子豪擊出二壘長打，李凱威保送上壘，劉基鴻適時安打追回2分。郭嚴文再敲安，扳平比數。

桃猿此役由洋投霸鉧德先發，5局投球被敲4支安打，另有3次四壞球保送、3次三振，失掉3分責失。

龍隊則由曹祐齊先發，5.1局投球被敲5安，挨1發全壘打，失掉3分責失。呂偉晟接手，1出局一壘有人上場，成功製造雙殺化解失分危機。

朱育賢傷後歸隊後，首度回娘家出賽，賽前遇到前東家總教練古久保健二，「土下座」打招呼。今天先發5棒一壘手，只靠1次保送上壘。

兩隊打完9局仍是3比3，比賽進入突破僵局延長賽，桃猿10局推出陳柏豪登板，陳子豪適時安打，率隊4比3超前，劉基鴻補刀，敲安追加1分。

陳子豪擊出致勝安，也是轉隊後首次貢獻勝利打點，拿下轉隊首座MVP。劉基鴻雙安包辦3分打點。陳禹勳10局下登板，2出局一度出現暴投讓跑者攻佔三壘，但及時回穩，三振陳晨威，守住球隊勝果。