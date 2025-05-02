平野惠一不滿判決怒衝「小房間」　古久保：能理解他的心情

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿日前作客中信兄弟，終場以5比4險勝，取得4連勝。此戰在尾聲發生一段插曲，兄弟總教練平野惠一對於「小房間」判決相當不滿，一度試圖衝上前理論，甚至對裁判有些肢體碰撞。桃猿總教練古久保健二表示，能夠理解對方教頭的心情。

當時比賽進行至9局下半，兄弟落後一分，宋晟睿擊出安打後嘗試盜壘，遭判出局。球隊提出挑戰，但判決維持原判。平野認為影片顯現應是安全上壘，最後情緒激動地衝上場，甚至試圖進入技術室與負責重播輔助判決的技術人員理論，均被裁判攔阻。賽後，平野再次試圖前往技術室，仍被裁判阻止。聯盟表示，因平野在勸阻後未有進一步衝突，將不予懲處。

古久保健二今天賽前談到當時的狀況，坦言這是挑戰出來的結果，裡面判的只能接受，「當然我能理解平野的心情。加上勝騎士又受傷提前退場，後續發生很多狀況，主要是球隊一直在反攻上去的狀況，因為那個play，結果氣勢斷掉。」

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桃猿目前正處於四連勝的佳績中，古久保提醒球員，「上了場，選手都希望盡到最大貢獻，每一場都滿緊迫的，今天回到主場，提醒選手盡量不要讓專注力下降。」

▲中信兄弟總教練平野惠一激動抗議。（圖／截自CPBL TV）