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庫明加G5突缺陣原因曝！準備回歸　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與柯爾皆指出G6必須讓巴特勒（中）更多持球，重回進攻主軸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在季後賽首輪G5以116比131慘敗給火箭，系列賽被追成3比2，季末開始遭到「冷凍」的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）前役賽前突然進入傷兵名單，主帥柯爾（Steve Kerr）今（2）日受訪時透露，庫明加是因為偏頭痛才臨時缺陣，目前恢復良好，準備在G6回歸。

因為難以與核心前輩格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）在場上共存，灣區前場新星庫明加自例行賽「關門戰」開始屢次遭冷凍，首輪系列賽5戰也只出賽2場，其中1場先發是因為巴特勒重摔無法打。

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值得一提的是，庫明加G5賽前突然進入傷兵名單，當時球團並未公開原因，主帥柯爾今日透露，這位22歲前場新星前役因為偏頭痛發作才臨時缺陣，「我有跟他談過，他感覺好多了，明天準備好上場，他的偏頭痛已經緩解了。」

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾確認庫明加已恢復，G6能夠出賽。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾也點出勇士G6必須做出的調整，包括減少失誤，面對火箭的區域防守要有更好的應對方式，並控制犯規次數。

勇士G5最多曾落後達31分，攻防兩端都扮演關鍵角色的巴特勒該役10投2中只得8分，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）與柯爾皆強調，G6需要讓巴特勒更多地參與進攻。柯爾直言，巴特勒G5被「忽略」在戰術輪轉之外，「吉米的打法沒有什麼複雜的地方，你只需要把球交給他，並且拉開空間就行了。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士力拚G6終結首輪系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒向來是系列賽起伏時的穩定軍心者，2023年他曾率熱火在東區決賽取得3比0聽牌卻被追平，最終仍在G7力退綠衫軍驚險晉級。

勇士將力求在G6終結此系列賽，避免夜長夢多。柯爾表示，「我們正處於這輪系列賽開打前希望站上的位置。我們是第7種子，對上第2種子，能在第6戰前以3比2領先，這正是我們想要的。現在，就看我們能不能完成任務了。」

關鍵字： 籃球NBA勇士Jonathan KumingaStephen CurryJimmy ButlerSteve Kerr

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