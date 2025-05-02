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哈登G7恐手軟？　歷史數據不看好他能連2戰神勇

▲▼快艇哈登、鮑威爾；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈登關鍵G6砍28分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇在西區首輪系列賽面臨淘汰危機，哈登（James Harden）終於打破「越關鍵越手軟」的魔咒，在第6戰砍下28分、8助攻、6籃板，率隊以111比105擊敗金塊，將戰局逼入第7戰。然而，根據歷史數據，哈登並不被看好能在連2場淘汰賽中發揮好表現。

哈登本場上半場火力全開，攻下21分，一度讓人驚嘆他找回巔峰狀態，雖然下半場僅添7分，但總體表現仍相當關鍵，這也是他自2020年以來首次在淘汰賽中獲勝。

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然而，這類「關鍵戰」通常不是哈登的舞台。據統計，他在生涯25場淘汰賽中，僅有12場得分超過20分，反觀詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）3人合計打過59場淘汰賽，只有3場未達20分，表現穩定性遠高於哈登。

▲▼快艇哈登、金塊布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登以往關鍵戰手感時常不佳。（圖／達志影像／美聯社）

更不利的是，自2020年以來，哈登在淘汰賽的戰績僅2勝10敗，勝率僅16%，也就是說，即使他第6戰表現亮眼，歷史數據仍不看好他能在第7戰延續火燙手感。

本系列前5戰，哈登在G1攻下32分後狀態一路下滑，G2至G5平均僅16分，第5戰更只出手9次、得到11分。原本看似又將重演過往「後段熄火」的劇本，卻意外在G6成功止跌，幫助快艇續命。

但若第7戰再度熄火，這場G6救贖戰恐怕也將被遺忘。快艇與金塊的搶七大戰將於台灣時間5月4日上午7點30分在丹佛舉行，勝者將晉級第2輪。

關鍵字： NBA哈登快艇

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