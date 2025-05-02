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開賽38秒就進球！熱刺歐霸4強首回合3比1大勝

▲強森（Brennan Johnson）開賽38秒就進球並與現場球迷慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森（Brennan Johnson）開賽38秒就進球並與現場球迷慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間2日凌晨3點，歐足總歐洲聯賽4強首回合由英超勁旅熱刺主場交手挪超強權波杜基林特，熱刺靠著強森（Brennan Johnson）開賽38秒就進球的好表現早早建立領先，最終就以3比1摘勝，兩隊將在台灣時間9日進行次回合，地點位於挪威阿斯普米拉體育場。

賽前熱刺體育場旗海飄揚，氣氛熱烈，熱刺也不負球迷期望在開賽第38秒發動攻勢；比蘇馬（Yves Bissouma）在前場搶回球權，波羅（Pedro Porro）送出一記深遠傳中，理查利森（Richarlison）接應後頭球傳至後門柱，跟進的強森輕鬆突破波杜基林特門將海金（Nikita Haikin）的防守得分，熱刺1比0先馳得點。

第34分鐘主場熱刺攻勢再起，波羅接到門將維卡里奧（Guglielmo Vicario）的傳球後送出一記50碼長傳，麥迪遜（James Maddison）停球後巧妙射門，完美避開門將海金與尼爾森（Villads Nielsen）成功破網，熱刺將領先優勢擴大至2比0。

下半場第61分鐘波杜基林特禁區內雙方球權混戰，熱刺羅梅羅（Cristian Romero）控球時被舍沃爾德（Fredrik Sjøvold）踢倒，主裁判桑切斯（Jose Maria Sanchez）透過場邊螢幕確認後判罰點球；索蘭克（Dominic Solanke）將球輕巧推入死角操刀成功，熱刺3比0遙遙領先。

第83分鐘波杜基林特隊長薩爾特內斯（Ulrik Saltnes）踢進球隊本場比賽的第一球，無奈前面挖的坑太大，最終熱刺以3比1收下比賽，兩隊將在台灣時間9日進行次回合。

「這讓我們處於有利位置，」熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後說道，「我認為球員們表現非常出色，我們的表現完全符合要求：防守組織嚴密，進攻冷靜，為自己創造了良好的機會並保持壓力。」

「他們在比賽最後時刻進球並不能反映出我們的優勢，但如果我們下周能重演這樣的表現，就足以讓我們晉級。」波斯特科格魯最後表示。

關鍵字： 足球歐霸熱刺

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