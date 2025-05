開賽38秒就進球！熱刺歐霸4強首回合3比1大勝

▲強森(Brennan Johnson)開賽38秒就進球並與現場球迷慶祝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間2日凌晨3點,歐足總歐洲聯賽4強首回合由英超勁旅熱刺主場交手挪超強權波杜基林特,熱刺靠著強森(Brennan Johnson)開賽38秒就進球的好表現早早建立領先,最終就以3比1摘勝,兩隊將在台灣時間9日進行次回合,地點位於挪威阿斯普米拉體育場。

賽前熱刺體育場旗海飄揚,氣氛熱烈,熱刺也不負球迷期望在開賽第38秒發動攻勢;比蘇馬(Yves Bissouma)在前場搶回球權,波羅(Pedro Porro)送出一記深遠傳中,理查利森(Richarlison)接應後頭球傳至後門柱,跟進的強森輕鬆突破波杜基林特門將海金(Nikita Haikin)的防守得分,熱刺1比0先馳得點。

第34分鐘主場熱刺攻勢再起,波羅接到門將維卡里奧(Guglielmo Vicario)的傳球後送出一記50碼長傳,麥迪遜(James Maddison)停球後巧妙射門,完美避開門將海金與尼爾森(Villads Nielsen)成功破網,熱刺將領先優勢擴大至2比0。

下半場第61分鐘波杜基林特禁區內雙方球權混戰,熱刺羅梅羅(Cristian Romero)控球時被舍沃爾德(Fredrik Sjøvold)踢倒,主裁判桑切斯(Jose Maria Sanchez)透過場邊螢幕確認後判罰點球;索蘭克(Dominic Solanke)將球輕巧推入死角操刀成功,熱刺3比0遙遙領先。

第83分鐘波杜基林特隊長薩爾特內斯(Ulrik Saltnes)踢進球隊本場比賽的第一球,無奈前面挖的坑太大,最終熱刺以3比1收下比賽,兩隊將在台灣時間9日進行次回合。

"We need to go there and do the job no matter the score"



Dominic Solanke and Tottenham will be pushing for victory again in the away leg against Bodø/Glimt



@DannyJamieson | @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/6XGjS75Q8f