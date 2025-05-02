運動雲

>

快艇逼出搶七的無名英雄！　36歲巴圖3火鍋締罕見全能數據

記者游郁香／綜合報導

快艇在首輪G6力退金塊，逼出今年NBA季後賽首場搶七大戰，36歲「法國飛人」巴圖（Nicolas Batum）堪稱是此役的「無名英雄」，他下半場取代鄧恩（Kris Dunn）披掛上陣，終場繳出6分、5籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的全能數據，包括最後9秒的關鍵火鍋，單場正負值達+11。

▲▼快艇36歲老將巴圖在G6繳出全能數據，成為致勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇36歲老將巴圖在G6繳出全能數據，成為致勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴圖本季主要擔任替補，不過快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）在這場「輸不得」的關鍵戰役中，在下半場換下先發的鄧恩，改由老經驗的巴圖聯手其他主力。魯伊賽後解釋，這一調度是經過前一天不斷模擬輪替組合後的決定，「我覺得鄧恩能給我們一個好的防守開局，然後我們再打小球。」

善於臨場應變的魯伊再次「神機妙算」，巴圖雖然僅出手5次拿6分，但他另有6助攻、5籃板、2抄截和3阻攻，包括終場前9秒賞給金塊扣將戈登（Aaron Gordon）一鍋，替快艇守住勝果。

根據統計，巴圖成為繼前勇士FMVP伊古達拉（Andre Iguodala）後，季後賽歷來首位能在板凳出發繳出至少「5分5籃板5助攻2抄截2阻攻」的球員，他目前更是本系列賽的「鍋王」，是實至名歸的防守功臣，主帥魯伊也給予高度肯定，「他的表現很棒。」

▲▼快艇36歲老將巴圖在G6繳出全能數據，成為致勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

對未獲重用的鄧恩與昔日狀元西蒙斯（Ben Simmons），魯伊則表達感謝，「這就是團隊精神，無論做什麼都只為了贏球。他們理解並配合，我想對他們說聲謝謝。」

當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）對G7充滿信心，「我們以前經歷過，這是第4次了……我們要帶著樂趣上場，同時保持專注。」哈登（James Harden）則霸氣喊話，「不是贏就是回家……我們不想回家。」

關鍵字： 籃球NBA快艇Nicolas BatumJames HardenKawhi Leonard

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

快訊／NBA今年首場搶七戰誕生！哈登28分助快艇G6逼退金塊

快訊／NBA今年首場搶七戰誕生！哈登28分助快艇G6逼退金塊

重演3年前劇本？勇士G5最多落後31分　巴特勒淡定：我們沒事

重演3年前劇本？勇士G5最多落後31分　巴特勒淡定：我們沒事

林昱珉確定開季3A出發　今天迎接本季初登板

林昱珉確定開季3A出發　今天迎接本季初登板

慫了慫了！6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

熱門新聞

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林為何強？伊藤大海想到朗希

2殷仔之後！古林奪勝：讓大家看見台灣

3上澤快投讓新庄驚訝！更在意古林勝投

4呀～超開心！新庄猛讚古林妙答輪值

5前田健太防禦率7.88遭DFA　大聯盟恐告終

最新新聞

1首輪淘汰贏尊重　布朗森盛讚對手

236歲快艇巴圖3火鍋締罕見全能數據

3尼克、活塞系列賽締造NBA紀錄

4NBA今年首場搶七誕生！快艇逼退金塊

5林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇敲安

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366