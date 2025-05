快艇逼出搶七的無名英雄！　36歲巴圖3火鍋締罕見全能數據

記者游郁香/綜合報導

快艇在首輪G6力退金塊,逼出今年NBA季後賽首場搶七大戰,36歲「法國飛人」巴圖(Nicolas Batum)堪稱是此役的「無名英雄」,他下半場取代鄧恩(Kris Dunn)披掛上陣,終場繳出6分、5籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的全能數據,包括最後9秒的關鍵火鍋,單場正負值達+11。

▲快艇36歲老將巴圖在G6繳出全能數據,成為致勝功臣之一。(圖/達志影像/美聯社,下同)

巴圖本季主要擔任替補,不過快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)在這場「輸不得」的關鍵戰役中,在下半場換下先發的鄧恩,改由老經驗的巴圖聯手其他主力。魯伊賽後解釋,這一調度是經過前一天不斷模擬輪替組合後的決定,「我覺得鄧恩能給我們一個好的防守開局,然後我們再打小球。」

Nic Batum has been EVERYWHERE for the Clippers tonight!



LA looks to force a Game 7 on TNT ????#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/QmNP0ymJBk