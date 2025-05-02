快艇逼出搶七的無名英雄！　36歲巴圖3火鍋締罕見全能數據

NICOLAS BATUM ????????, LE ???????????????????????????? ???? DES CLIPPERS ⛵️.



6 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en 34 minutes…



???? Il était ????????????????????????????.pic.twitter.com/pmcXE1ym7c — Basket USA ???? (@basketusa) May 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

快艇在首輪G6力退金塊，逼出今年NBA季後賽首場搶七大戰，36歲「法國飛人」巴圖（Nicolas Batum）堪稱是此役的「無名英雄」，他下半場取代鄧恩（Kris Dunn）披掛上陣，終場繳出6分、5籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的全能數據，包括最後9秒的關鍵火鍋，單場正負值達+11。

▲快艇36歲老將巴圖在G6繳出全能數據，成為致勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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巴圖本季主要擔任替補，不過快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）在這場「輸不得」的關鍵戰役中，在下半場換下先發的鄧恩，改由老經驗的巴圖聯手其他主力。魯伊賽後解釋，這一調度是經過前一天不斷模擬輪替組合後的決定，「我覺得鄧恩能給我們一個好的防守開局，然後我們再打小球。」

Nic Batum has been EVERYWHERE for the Clippers tonight!



LA looks to force a Game 7 on TNT ????#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/QmNP0ymJBk — NBA (@NBA) May 2, 2025

善於臨場應變的魯伊再次「神機妙算」，巴圖雖然僅出手5次拿6分，但他另有6助攻、5籃板、2抄截和3阻攻，包括終場前9秒賞給金塊扣將戈登（Aaron Gordon）一鍋，替快艇守住勝果。

根據統計，巴圖成為繼前勇士FMVP伊古達拉（Andre Iguodala）後，季後賽歷來首位能在板凳出發繳出至少「5分5籃板5助攻2抄截2阻攻」的球員，他目前更是本系列賽的「鍋王」，是實至名歸的防守功臣，主帥魯伊也給予高度肯定，「他的表現很棒。」

對未獲重用的鄧恩與昔日狀元西蒙斯（Ben Simmons），魯伊則表達感謝，「這就是團隊精神，無論做什麼都只為了贏球。他們理解並配合，我想對他們說聲謝謝。」

當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）對G7充滿信心，「我們以前經歷過，這是第4次了……我們要帶著樂趣上場，同時保持專注。」哈登（James Harden）則霸氣喊話，「不是贏就是回家……我們不想回家。」