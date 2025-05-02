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「紅土天后」馬德里4強連丟11局！　斯威雅蒂：一切都崩潰了

▲前球后、馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前球后、馬德里衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽4強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）慘遭滑鐵盧，自拿下比賽第1局後連丟11局，最終就以1比6、1比6兩盤不敵美國名將高芙（Coco Gauff）。斯威雅蒂賽後稱無法把自己的狀態提升起來，並表示今天一切無論是技術上還是腳步上，都崩潰了。

斯威雅蒂首局保發成功後喪失手感連丟6局；第3局斯威雅蒂衝上前場回擊反拍截擊失誤，高芙破發成功取得2比1領先，隨後斯威雅蒂又因一記偏離的反拍失誤遭二破，高芙4比1擴大優勢，最終高芙在第二個盤末點上透過斯威雅蒂的反拍出界完成第三次破發，6比1拿下首盤。

次盤戰況未變，首局高芙以一記正拍致勝球再度取得領先，並連贏11局，而斯威雅蒂在盤中情緒失控，因大聲咒罵遭到主審警告，在0比5落後下斯威雅蒂終於保發，但高芙在發球勝賽局中以完美的Love Game（對手零得分）順利收尾，靠著強力發球終結比賽，帶走勝利。

「我想是我整場比賽的心態，」高芙在賽後訪問談到獲勝關鍵時說道，「我打得很積極，但也保持安全的邊界，也許今天不是她最佳的表現，但對我來說關鍵是要保持自己的水準穩定，在第二盤，我甚至還提升了一點。」

斯威雅蒂是4屆法網冠軍，過去在紅土上幾乎無敵，在過去35年中僅有葛拉芙（Steffi Graf）在對上WTA前十對手的勝率高於斯威雅蒂（葛拉芙勝率7成5，斯威雅蒂7成）。

「說真的，這場比賽也沒什麼好細講的，從頭到尾幾乎都是一樣的狀況，我就是無法把自己的水準提升起來，高芙打得很好。但說實話，我自己沒能移動到位，也準備不足以應對她的重擊，面對這種比賽內容，真的很糟糕。」斯威雅蒂說道。

「我想我今天在心理上用力過猛，超出自己該承受的程度，」斯威雅蒂接著表示，「今天所有東西都崩潰了，無論是技術上還是腳步上，我甚至覺得自己在擊球前，腳的位置就已經錯了。我希望我今天能移動得更好，因為這通常會讓我有機會反攻，這次卻完全辦不到。」

關鍵字： WTA斯威雅蒂高芙馬德里大師賽

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