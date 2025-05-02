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瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

記者游郁香／綜合報導

湖人連2季止步季後賽首輪，主帥瑞迪克（JJ Redick）直言團隊「體能」有待提升，「我們必須達到爭冠等級的體能狀態」。總管佩林卡（Rob Pelinka）則坦承交易送走當家長人戴維斯（Anthony Davis）留下巨大禁區缺口，補進中鋒將是休賽季首要任務，他也點名陣中有3人是「非賣品」。

湖人本輪系列賽第4節得分總計以85比127遭灰狼碾壓，主帥瑞迪克直言，「我會從休賽季開始談起，要在休賽季中付出相應的努力，才能具備爭冠體能，我們整體還有一段路要走。」他並未點名批評，但季中新援唐西奇（Luka Doncic）遭前東家獨行俠質疑過體能狀況，難免引發聯想。

▲▼湖人主帥瑞迪克、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲瑞迪克點出湖人體能問題，認為球隊需在休賽季提升狀態。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克更直接指出，「我們輸給了一支更好的球隊，這是現實。」值得注意的是，他G4在開賽4分鐘就撤下先發中鋒海耶斯（Jaxson Hayes），G5更改由芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）先發上陣，結果灰狼「巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）G5猛轟27分、24籃板，湖人禁區戰力問題一覽無遺。

洛城總管佩林卡承認，「當你交易掉先發中鋒去換控球後衛時，陣容當然會出問題。」湖人在送走戴維斯後曾試圖從黃蜂換來7呎長人威廉斯（Mark Williams），但對方未通過體檢，交易告吹。

▲▼湖人主帥瑞迪克、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克執教首季，湖人止步季後賽首輪。（圖／達志影像／美聯社）

「我不能談論特定交易細節，但總的來說，我們知道這支球隊需要一名中鋒。當時唐西奇的交易發生太快，我們沒時間一一補齊所有缺口，但現在有了。」佩林卡繼續說道。

天王詹姆斯（LeBron James）擁有2025-26賽季的球員選項，佩林卡很清楚詹皇將密切觀察湖人休賽季補強的動向，「我相信詹姆斯對陣容的期待會很高，我們會盡全力達成他的期望。無論如何，我知道他仍會全力以赴。他每天晚上都能在得分、助攻、防守、籃板和領導力上做出貢獻，這點從未改變。」

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯擁有2025-26賽季球員選項，總管佩林卡表明他與唐西奇、里夫斯是非賣品。（圖／達志影像／美聯社）

佩林卡也露，預期今年夏天將有不少變動，但陣中有3名球星是「非賣品」，分別是詹姆斯、唐西奇和里夫斯（Austin Reaves），「我們對里夫斯、詹姆斯和唐西奇的信心達到前所未有的高度，我們將確保他們身邊有合適的拼圖來爭取最大的成功。」

關鍵字： 籃球NBA湖人JJ RedickLeBron JamesLuka Doncic

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