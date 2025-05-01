繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬29日對軟銀鷹先發7局失2分、狂飆10次三振，奪下旅日首勝。賽後他受訪時坦言，過程並不輕鬆，這一勝的背後，是經過調整與努力的結果，他也表示，自己的每一步，代表著台灣的一小步，期待透過自身表現讓更多人看到台灣。

有別於初登場5.2局失7分（5分責失）吞敗，古林睿煬在休兵期間做足功課，今天雖以2分落後開局，但2局後回穩，最終繳出7局10K僅失2分好投，拿下旅日以來首勝。

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「第一場狀況真的滿不好，今天一開局也沒有很順利。」古林表示，能夠在這樣的過程中拿下首勝，證明自己努力的方向是正確的，「希望自己可以更早進入狀況，穩定地幫助球隊。」

談到比賽中從第二局起狀態逐漸回穩，是否有做出調整？古林笑說，「確實有改變一些什麼，但這個不好說（笑）。不過真的有做一些改變，希望自己能夠繼續維持。」

這一勝也讓古林睿煬成為繼2021年4月29日陳偉殷後，再度有台灣選手先發奪勝；也是自2007年林恩宇之後，再有來自中職、旅日台灣投手摘下勝投。

今天的勝投，對古林來說別具意義，「（意義）真的很大。很久沒有台灣投手從中職輸出到日本職棒，我的每一步，都是代表著台灣的一小步。希望透過自己的努力，讓大家看見我們、看見台灣。」

古林的好投也獲得隊友的回應，万波中正轟出致勝全壘打，讓他相當感動直呼，「哇，真的是，可以在火腿隊，真的是很幸福的事。大家都非常溫暖，給我很多鼓勵，也用行動去挺我，真的非常謝謝他，也很開心能夠在這支球隊。」

他也強調，未來還有更多要學習的地方，「希望自己能延續今天的好表現，把一些過程中的問題點修正好，慢慢更熟悉日職的節奏，投出更多場好球。」