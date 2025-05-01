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「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬今天迎來日職第二場先發，對軟銀之戰繳出優質亮眼內容，引發日本球迷熱烈討論與讚賞；他此戰先發7局失2分、飆出10次三振，最快球速飆到155公里，幾乎封鎖對手打線，讓球迷直呼不愧是台灣金孫！

古林在首局短暫失分後迅速穩定下來，隨後僅被擊出2支安打，只有1四壞球保送，展現出絕佳的控球與壓制力，最終7局投完僅挨5安。相較之下，同樣投滿7局的上澤直之則用了122球，被敲3安打（包含1支全壘打）、送出6K與2次保送，失3分（2分責失），整體表現略顯吃力。

雖然在首局遇到亂流，但古林睿煬立刻回穩調整到位，也引起許多球迷熱烈討論，「火球直球與兩縫線交替，簡直無解」、「修正能力太強，完全不像新人」、「這場比上澤直之還猛」。更有網友大讚，「台灣的金孫發威了，鷹隊打線打不動也不奇怪」。另一位網友浮誇表示，「笑出來了！球都在冒火，太誇張了！」

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甚至有人將古林比喻為「日本車般穩定的投手」，也有球迷認為應盡快給他勝投肯定，否則「太浪費這場神級表現」。

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

關鍵字： 台灣古林睿煬日職火腿鬥士投手

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