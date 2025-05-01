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柯瑞右手拇指「超腫」成焦點　本人笑：我被聯邦盯上了嗎？

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）帶傷征戰季後賽，賽前一張他右手拇指「腫得誇張」的照片在社群媒體上瘋傳，賽後被問到此事，他笑著回應，「我被聯邦（調查局）盯上了嗎？你在說什麼啦？」隨後補了一句，「我真的太愛這聯盟了，真的超愛。」

▲▼勇士一哥柯瑞的右手拇指極度腫脹，引起關注 。（圖／翻攝自X／warriorsworld）

▲勇士一哥柯瑞的右手拇指極度腫脹，引起關注 。（圖／翻攝自X／warriorsworld）

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率先聽牌的灣區軍團沒能在G5成功終結首輪系列賽，以116比131不敵火箭，戰線將延長到G6，金州一哥柯瑞的右手拇指意外成為焦點。勇士官方賽前發布球員搭機飛往休士頓的照片，眼尖的網友放大照片後，發現柯瑞右手拇指極度腫脹，引起熱議。

柯瑞本人聽聞此事後笑出來，他開玩笑說，「我被聯邦盯上了嗎？你在說什麼啦？」隨後大笑著補了一句，「我真的太愛這聯盟了，真的超愛。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞強忍傷勢出戰G5，全場出手12次拿下13分。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，柯瑞的右拇指傷勢早從元旦扭傷後就反覆惡化，每場比賽都必須纏上厚重繃帶。儘管如此，他仍強忍不適上陣，G5因勇士早早就大幅落後，他僅打了24分鐘，12投4中拿下13分，整場比賽火箭多次針對他的傷處「猛攻」，他曾因此向裁判抗議。

「我不知道該怎麼回答，就是要處理它，然後繼續打球。能打我就打，纏繃帶是有原因的，但也就這樣。」柯瑞談到自己的傷勢時如此表示。他堅稱傷勢「完全沒有」影響他的表現，「一點也沒有。」

關鍵字： 籃球NBA勇士Stephen Curry

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