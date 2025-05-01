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古林睿煬今戰軟銀拚日職首勝　捕手改搭田宮裕涼！

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士今天晚間6時（台灣時間下午5時）迎戰福岡軟銀鷹，進行系列賽第2戰，由台灣投手古林睿煬先發登板，挑戰旅日第一勝。軟銀則推出本季新加入的上澤直之，迎戰前東家火腿，話題十足。

古林在4月23日對樂天金鷲的初登板中，首局就失掉3分，第6局又遭淺村榮斗敲出3分全壘打，最終僅投5.2局失7分（5分責失），吞下敗投。該場比賽他與同齡的菜鳥捕手吉田賢吾首度搭配，對方出現配球與捕逸問題，引發外界對「捕投默契」的熱議。

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本場比賽，火腿教練團更換捕手，安排由經驗較豐富的田宮裕涼與古林搭檔，盼能穩定比賽節奏，助力古林爭取首勝。值得一提的是，田宮昨天剛剛擊出本季第1轟。

古林昨天賽前表示，經過一周調整，「控球方面已經改善，希望比賽一開始就能調整到最佳狀態。」對於軟銀這支強敵，他坦言，「從在台灣時就知道軟銀打線很強，是一支很有實力的隊伍，我會特別留意。」

軟銀方面則由上澤直之擔任先發，這也是他轉隊後首次對上老東家火腿。除了戰情本身話題性十足，上澤今天也達成一軍登錄滿8年的門檻，取得國內FA資格。他透過球團發表感言，「能取得FA權對我來說是種證明與榮耀，感謝教練、家人與支持者，未來也會繼續努力，爭取更多勝投。」

本季至今，上澤已出賽4場，戰績2勝1敗，防禦率3.27，表現穩定，今日面對老東家能否壓制火腿打線，也成為一大看點。

關鍵字： 棒球火腿鬥士古林睿煬軟銀鷹日本北海道

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