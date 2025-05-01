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大谷翔平一句話讓井端監督陷入焦慮：他不想打WBC嗎...

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

侍Japan監督井端弘和日前前往美國亞利桑那州，親赴道奇隊春訓營，拜會旅美好手大谷翔平，卻在寒暄過程中意外遭遇一場「語意危機」。起因是一句看似客氣的大谷發言，「WBC的話，選山本由伸與佐佐木朗希就好了吧」，卻讓井端陷入焦慮，「這話……會不會代表他其實不想打？」

這場被日媒形容為「亞利桑那之亂」的溝通波折，顯現日本武士隊對於大谷參戰WBC的高度期待與不安，也突顯井端作為新任監督，在人際連結與徵召策略上的微妙壓力。

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井端赴美　與日籍球員見面鋪路WBC徵召

井端此次赴美，目的是拜訪各大聯盟球隊中效力的日本球員，為明年3月即將舉行的WBC（世界棒球經典賽）預作準備。2月17日先拜訪天使隊投手菊池雄星，18日則到道奇春訓，除了觀察大谷練投，也與山本由伸、佐佐木朗希打了招呼。

誤會大谷態度？一句話讓井端焦慮不已

然而，井端與大谷會面後卻陷入焦慮。據日媒《週刊文春》報導，NPB相關人士透露，大谷當時說了一句，「WBC的話，選這兩個人（山本與佐佐木）就好了吧。」這句話讓井端擔憂，「他該不會不想參加WBC了吧？」甚至一度向周圍人請教怎麼辦。

有MLB記者指出，「前任侍Japan監督栗山英樹與大谷私交甚深，但井端與大谷幾乎沒有交集。這句話可解讀為謙虛，也可能被誤解為婉拒。井端為人謹慎，難免焦慮。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

上屆也出現「大谷移動事件」　WBC真的太耗人？

大谷可能婉拒的傳聞並非無的放矢。首先，WBC舉辦於例行賽前的3月，球員身心負擔不小，加上主辦地橫跨美國與亞洲，移動成本高。據日媒指出，上屆大谷從東京赴名古屋與侍隊會合時，球隊竟沒安排好交通，最後由大谷自己包機前往，引發不便之感。

井端親回應：當時只是寒暄，談WBC還太早

對於外界傳聞，日媒親訪井端自宅。他聽聞記者提問後，愣了一下，「欸？你是說什麼？」

記者再問一次，他才回想起來，「他當時是說『請你也選這兩個人』，不是排除自己。因為山本跟佐佐木剛好那時走過來，我們就講到一半，他才說『也選他們』，就是那個語氣啦。」

關於是否徵召大谷參加WBC，井端補充，「我們只是初次見面打招呼，我有提到明年有WBC的比賽，僅此而已。之後還會再找適合的時機問他吧，畢竟現在人家正忙著爭冠，也不適合打擾。」

最後，井端語帶保留表示，「他怎麼理解我不知道，但我的立場是，想正式向他問候。」顯示出他對大谷的尊重與耐心等待的姿態。

「我會加油」的背後是肯定還是保留？

井端透露，與大谷會面時確實提及WBC，但僅止於點到為止的程度。「當時他說了『我會加油』這句話，雖然不是明確的『我會參加』，但在這種階段能聽到這樣的語氣，我其實已經很感謝了。」

被問及是否感受到若正式提出邀請，大谷翔平會給予正面回應時，井端弘和語帶保留地表示，「老實說目前還無法確定，但自從我接任侍Japan監督以來，一直主動與大谷保持聯繫，雙方應有基本的溝通基礎。」

然而，他也坦言，對於正式邀請的時機仍在思考中，還反問媒體，「你覺得什麼時候比較好呢？（笑）也許是9月，或季後賽結束之後吧。在那之前，我會先觀察情勢，暫時不打算主動聯絡他。」

「侍‧大谷」缺陣將衝擊整體賽事與國內士氣

若大谷最終未能參戰，對於日本武士隊乃至整個WBC賽事無疑是一大損失。據日媒分析，2023年WBC日本奪冠時，整體經濟效益估算高達654億日圓，其中大谷身為MVP與決勝英雄貢獻重大。若他缺席明年賽事，影響不容小覷。

井端坦言，「這不只是我個人想要他參加，是全日本棒球迷都在期待的事。我們也只能祈禱他今年一切順利，最重要的是不要受傷。」

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